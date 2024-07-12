МЗС спростувало заяву Захарової, нібито Україна готує знищення двох своїх дамб: Абсурд

Справжньою метою таких заяв РФ є "намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа", вважає дипломатичне відомство

Київська ГЕС (Фото: Укргідроенерго)

Міністерство закордонних справ спростувало та назвало абсурдними російські звинувачення, нібито українська влада готує підрив дамб Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища – і цим буцімто планує покласти провину на РФ. Раніше з такою заявою виступила представниця дипломатичного відомства окупантів Марія Захарова.

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Посадовиця країни-агресора напередодні стверджувала, нібито Україна готує знищення дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища, аби звинуватити Росію.

МЗС назвало звинувачення абсурдними та відповіло, що не може бути жодної реалістичної мети або мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру або створювати загрози для власних людей.

"Що стосується "покладання провини на РФ", то російський режим сам чудово справляється з цим завданням власними воєнними злочинами. Варварський удар російської ракети по дітях у головній дитячій лікарні України Охматдит свідчить сам за себе", – зауважило відомство.

Там наголосили: єдиною причиною загроз для цивільних і руйнувань української критичної інфраструктури є агресія РФ – і якщо Москва втілить будь-які злочинні наміри щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища або іншої інфраструктури, то відповідальність за це нестиме винятково Росія.

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МЗС вважає, що справжньою метою таких заяв РФ є "намагання залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту та медіа".

"Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб — це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії", – пояснили дипломати.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони наголосили: у РФ немає засобів та можливостей для знищення цих двох дамб.

Відомство зазначило, що ці об’єкти неможливо знищити ракетними ударами.

Також ЦПД виключає і підрив через диверсію:"Дамби перебувають під посиленою охороною".

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію. Тоді ж російська пропаганда також звинувачувала Україну. У 2024-му підозру у віддані наказу на підрив Каховської ГЕС отримав російський генерал.

22 березня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по греблі Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, були жертви та поранені. Через пошкодження повністю перекривався проїзд дамбою.

29 березня після масованого російського удару президент Зеленський повідомив: свідомими цілями загарбників стали Канівська та Дністровська ГЕС, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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