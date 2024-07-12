МИД опроверг слова Захаровой, якобы Украина готовит уничтожение двух своих дамб: Абсурд

Целью таких заявлений является "старание запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа", считает ведомство

Киевская ГЭС (Фото: Укргидроэнерго)

Министерство иностранных дел опровергло и назвало абсурдными российские обвинения, якобы украинские власти готовят подрыв дамб Киевской гидроэлектростанции и Каневского водохранилища – и этим якобы планируют возложить вину на РФ. Ранее с таким заявлением выступила представительница дипломатического ведомства оккупантов Мария Захарова.

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Чиновница страны-агрессора накануне утверждала, якобы Украина готовит уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить Россию.

МИД назвал обвинения абсурдными и ответил, что не может быть никаких реалистичных целей или мотивов для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для собственных людей.

"Что касается "возложения вины на РФ", то российский режим сам прекрасно справляется с этой задачей собственными военными преступлениями. Варварский удар российской ракеты по детям в главной детской больнице Украины Охматдет свидетельствует сам за себя", – отметило ведомство.

Там подчеркнули: единственной причиной угроз для гражданских и разрушений украинской критической инфраструктуры является агрессия РФ – и если Москва воплотит любые преступные намерения в отношении дамб Киевской ГЭС, Каневского водохранилища или другой инфраструктуры, то ответственность за это будет нести исключительно Россия.

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МИД считает, что настоящей целью таких заявлений РФ является "старание запугать украинское общество и ввести в заблуждение международное сообщество и медиа".

"Россия уже много раз демонстрировала такую стратегию: винить других в том, что совершает или планирует сделать сама. Очередные российские фантазии на тему днепровских дамб – это повод для международного сообщества еще более внимательно следить за действиями России", – объяснили дипломаты.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны отметили: у РФ нет средств и возможностей для уничтожения этих двух дамб.

Ведомство отметило, что эти объекты невозможно уничтожить ракетными ударами.

Также ЦПД исключает и подрыв из-за диверсии: "Дамбы находятся под усиленной охраной".

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация. Тогда российская пропаганда тоже обвиняла Украину. В 2024-м подозрение в даче приказа на подрыв Каховской ГЭС получил российский генерал.

22 марта 2024 года российская армия нанесла ракетный удар по плотине Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье, были жертвы и раненые. Из-за повреждений полностью перекрывался проезд по дамбе.

29 марта после массированного российского удара президент Зеленский сообщил: сознательными целями захватчиков стали Каневская и Днестровская ГЭС, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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