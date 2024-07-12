В Охматдет планируют возвращать пациентов, "на полную" работает отделение радиологии

По данным министра Ляшко и гендиректора больницы, в Охматдете сейчас заработали лаборатория, центр крови и отделение радиологии

Охматдет после российского удара 8 июля (Фото: EPA)

В детскую больницу Охматдет начали "потихоньку" возвращать онкобольных пациентов, где провели первоочередные ремонты. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он рассказал, что в больнице снова заработали лаборатория и центр крови.

Гендиректор Охматдета Владимир Жовнир отметил, что кроме центра крови заработало также отделение радиологии – там продолжают облучение детей, которые начали его еще до российской атаки.

Жовнир подчеркнул – сейчас на полную работают все мощности этого отделения.

Также во время брифинга Ляшко рассказал, что корпус, наиболее пострадавший от удара российской ракеты по Охматдету, не подлежит восстановлению. Также старый хирургический корпус, вероятно, будет снесен. На их месте построят новый современный корпус.

Удар по Охматдету 8 июля (Фото: EPA)

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Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

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