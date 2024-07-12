До Охматдиту планують повертати пацієнтів, "на повну" працює відділення радіології
Охматдит після російського удару 8 липня (Фото: EPA)

У дитячу лікарню Охматдит почали "потихеньку" повертати онкохворих пацієнтів, де провели першочергові ремонти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Він розповів, що наразі у лікарні знову запрацювали лабораторія та центр крові.

Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір зазначив, що окрім центру крові запрацювало також відділення радіології – там продовжують опромінювання тих дітей, які почали його ще до російської атаки.

Жовнір наголосив – зараз на повну працюють всі потужності цього відділення.

Також під час брифінгу Ляшко розповів, що корпус, який найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту, не підлягає відновленню. Також старий хірургічний корпус, ймовірно, буде знесено. На їх місці збудують один новий сучасний корпус.

Удар по Охматдиту 8 липня (Фото: EPA)
Удар по Охматдиту 8 липня (Фото: EPA)

Читайте також: Військовий оглядач Коваленко: Якби в України була "шнурована" ППО, Охматдиту могло не статися

Читайте також: Охматдит. Російський льотчик злив ГУР дані командирів авіації окупантів – джерело

Віктор ЛяшкоОхматдитВолодимир Жовнір