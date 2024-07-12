До Охматдиту планують повертати пацієнтів, "на повну" працює відділення радіології

За даними міністра Ляшка та гендиректора лікарні, в Охматдиті наразі запрацювали лабораторія, центр крові та відділення радіології

Охматдит після російського удару 8 липня (Фото: EPA)

У дитячу лікарню Охматдит почали "потихеньку" повертати онкохворих пацієнтів, де провели першочергові ремонти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Він розповів, що наразі у лікарні знову запрацювали лабораторія та центр крові.

Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір зазначив, що окрім центру крові запрацювало також відділення радіології – там продовжують опромінювання тих дітей, які почали його ще до російської атаки.

Жовнір наголосив – зараз на повну працюють всі потужності цього відділення.

Також під час брифінгу Ляшко розповів, що корпус, який найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту, не підлягає відновленню. Також старий хірургічний корпус, ймовірно, буде знесено. На їх місці збудують один новий сучасний корпус.

Удар по Охматдиту 8 липня (Фото: EPA)

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Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.

9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.

Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей та 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.

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