Укргидроэнерго о подрыве Каховской ГЭС: Реакция мира была недостаточной

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что последствия ударов России по критической инфраструктуре Украина видит уже сегодня

Взорванная Каховская ГЭС (Фото: Каховская ГЭС штаб info / Telegram)

Реакция мира на техногенные катастрофы, которые совершает Россия на украинской территории, в частности на подрыв Каховской гидроэлектростанции в прошлом году, – недостаточна. Поэтому враг ощущает, что может продолжать атаки на критическую инфраструктуру государства, заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, сообщили в пресс-службе компании.

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Руководителя Укргидроэнерго спросили: какова была реакция мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС год назад.

В ответ он заявил, что этот российский теракт не получил должной реакции от мира. Его компания неоднократно публично призывала принять какие-либо меры по недопущению подобных катастроф в будущем.

"Однако реакция мира недостаточна, поэтому мы имеем ситуацию, когда враг чувствует, что может продолжать свои дальнейшие атаки на энергетику в целом и на объекты гидрогенерации в частности, что соответственно и делает", – сказал Сирота.

Последствия Украина уже ощущает из-за тяжелой ситуации в энергосистеме. В стране есть потери мощностей, дефицит электроэнергии и вынужденные отключения электроэнергии для населения и промышленности, добавил он.

6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Тогда была объявлена эвакуация.

Позже перехват СБУ подтвердил, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов.

5 сентября главный государственный санитарный врач Украины Кузин сообщил, что ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС завершена.

В марте 2024 года Зеленский сказал, что обстрелы Каневской и Днестровской ГЭС показывают намерения РФ повторить экологическую катастрофу с Каховским водохранилищем.

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