Укргідроенерго про підрив Каховської ГЕС: Реакція світу була недостатня

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота зазначив, що наслідки ударів Росії по критичній інфраструктурі Україна бачить вже сьогодні

Підірвана Каховська ГЕС (Фото: Каховська ГЕС штаб info / Telegram)

Реакція світу на техногенні катастрофи, які чинить Росія на українській території, зокрема на підрив Каховської гідроелектростанції торік, – недостатня. Через це ворог відчуває, що може продовжувати атаки на критичну інфраструктуру держави, заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомили у пресслужбі компанії.

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Керівника Укргідроенерго запитали: якою була реакція світової спільноти на підрив Каховської ГЕС рік тому.

У відповідь він заявив, що цей російський теракт не отримав належної реакції від світу. Його компанія неодноразово публічно закликала вжити якихось заходів для недопущення подібних катастроф у майбутньому.

"Проте реакція світу недостатня, відтак ми маємо ситуацію, коли ворог відчуває, що може продовжувати свої подальші атаки на енергетику в цілому та на об’єкти гідрогенерації зокрема, що відповідно і робить", – сказав Сирота.

Наслідки Україна вже відчуває через важку ситуації в енергосистемі. У країні є втрати потужностей, дефіцит електроенергії та вимушені відключення електроенергії для населення та промисловості, додав він.

6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Тоді було оголошено евакуацію.

Згодом перехоплення СБУ підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.

5 вересня головний державний санітарний лікар України Кузін повідомив, що ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС завершена.

У березні 2024 року Зеленський сказав, що обстріли Канівської та Дністровської ГЕС показують наміри РФ повторити екологічну катастрофу з Каховським водосховищем.

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