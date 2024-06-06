Укргідроенерго про підрив Каховської ГЕС: Реакція світу була недостатня
Реакція світу на техногенні катастрофи, які чинить Росія на українській території, зокрема на підрив Каховської гідроелектростанції торік, – недостатня. Через це ворог відчуває, що може продовжувати атаки на критичну інфраструктуру держави, заявив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, повідомили у пресслужбі компанії.
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Керівника Укргідроенерго запитали: якою була реакція світової спільноти на підрив Каховської ГЕС рік тому.
У відповідь він заявив, що цей російський теракт не отримав належної реакції від світу. Його компанія неодноразово публічно закликала вжити якихось заходів для недопущення подібних катастроф у майбутньому.
"Проте реакція світу недостатня, відтак ми маємо ситуацію, коли ворог відчуває, що може продовжувати свої подальші атаки на енергетику в цілому та на об’єкти гідрогенерації зокрема, що відповідно і робить", – сказав Сирота.
Наслідки Україна вже відчуває через важку ситуації в енергосистемі. У країні є втрати потужностей, дефіцит електроенергії та вимушені відключення електроенергії для населення та промисловості, додав він.
- 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Тоді було оголошено евакуацію.
- Згодом перехоплення СБУ підтвердило, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів.
- 5 вересня головний державний санітарний лікар України Кузін повідомив, що ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС завершена.
- У березні 2024 року Зеленський сказав, що обстріли Канівської та Дністровської ГЕС показують наміри РФ повторити екологічну катастрофу з Каховським водосховищем.
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