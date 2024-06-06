Укргідроенерго: Працівники Каховської ГЕС бачили, як росіяни завозили вибухівку

В України не було жодних сумнівів у тому, що ГЕС підірвали зсередини, заявив голова Укргідроенерго Ігор Сирота

Каховська ГЕС (Фото: Укргідроенерго)

У вересні 2022 року працівники Каховської гідроелектростанції бачили, як російські окупанти завозять на її територію вибухові пристрої. Про це повідомив голова Укргідроенерго Ігор Сирота, передає пресслужба компанії.

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За його словами, Каховська ГЕС хоч і була доступна для українських працівників станції до кінця вересня 2022 року, але все це відбувалося за тотального контролю з боку окупантів.

"На станції було встановлено обмежене пересування, робота проводилася в постійній присутності особового складу росіян. Наші співробітники бачили, що відбувалося завезення та зберігання бойових припасів і військової техніки в приміщеннях ГЕС", – розповів Сирота.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, голова Укргідроенерго заявив: "Протягом усього часу, поки вони [працівники ГЕС] перебували на станції, відбувалось ввезення вибухівки та опускання її російськими військами у нижні відділи будівлі станції".

Тому, додав він, в України не було жодних сумнівів у тому, що ГЕС підірвали зсередини.

В ніч проти 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території.

18 липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.

Гендиректор Укргідроенерго прогнозував, що на місці водосховища утвориться болото. Екологи ж кажуть, що водосховище заростає вербовими лісами.

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