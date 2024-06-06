ООН знову "святкує" День російської мови – у роковини підриву окупантами Каховської ГЕС

Аналогічна ситуація сталася рік тому, коли в ніч проти 6 червня російські терористи спричинили техногенну катастрофу в Україні

Прапор ООН (Фото: ОП)

Організація об'єднаних націй опублікувала у соцмережах допис, в якому привітала з "Днем російської мови" – торік російські окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію, що спричинило техногенну катастрофу в Україні.

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"Російська мова – одна з шести офіційних мов ООН. Щороку 6 червня ООН святкує День російської мови", – написала пресслужба організації у X, закликавши користувачів підписатися на російськомовний акаунт.

Скриншот допису ООН

В ніч проти 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території. Того ж дня ООН майже добу не публікувала жодної реакції на російський терор, натомість, так само як і сьогодні, закликала "святкувати" День російської мови.

18 липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.

Гендиректор Укргідроенерго прогнозував, що на місці водосховища утвориться болото. Екологи ж кажуть, що водосховище заростає вербовими лісами.

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