ООН знову "святкує" День російської мови – у роковини підриву окупантами Каховської ГЕС
Організація об'єднаних націй опублікувала у соцмережах допис, в якому привітала з "Днем російської мови" – торік російські окупаційні війська підірвали Каховську гідроелектростанцію, що спричинило техногенну катастрофу в Україні.
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"Російська мова – одна з шести офіційних мов ООН. Щороку 6 червня ООН святкує День російської мови", – написала пресслужба організації у X, закликавши користувачів підписатися на російськомовний акаунт.
В ніч проти 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких розташована на тимчасово окупованій території. Того ж дня ООН майже добу не публікувала жодної реакції на російський терор, натомість, так само як і сьогодні, закликала "святкувати" День російської мови.
- 18 липня 2023 року Кабінет міністрів ухвалив постанову про експериментальний проєкт із початку відбудови Каховської ГЕС.
- Гендиректор Укргідроенерго прогнозував, що на місці водосховища утвориться болото. Екологи ж кажуть, що водосховище заростає вербовими лісами.
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