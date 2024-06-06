ООН снова "празднует" День русского языка – в годовщину подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Аналогичная ситуация произошла год назад, когда в ночь на 6 июня действия российских террористов повлекли за собой техногенную катастрофу в Украине

Флаг ООН (Фото: ОП)

Организация объединенных наций опубликовала в соцсетях сообщение, в котором поздравила с "Днем русского языка" – в прошлом году российские оккупационные войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, что вызвало техногенную катастрофу в Украине.

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"Русский язык – один из шести официальных языков ООН. Каждый год 6 июня ООН празднует День русского языка", – написала пресс-служба организации в X, призвав пользователей подписаться на русскоязычный аккаунт.

Скриншот сообщения ООН

В ночь на 6 июня 2023 года российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых расположена на временно оккупированной территории. В тот же день ООН почти сутки не публиковала никакой реакции на российский террор, вместо этого, как и сегодня, призывала "праздновать" День русского языка.

18 июля 2023 года Кабинет министров принял постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС.

Гендиректор Укргидроэнерго прогнозировал, что на месте водохранилища образуется болото. Экологи же говорят, что водохранилище зарастает ивовыми лесами.

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