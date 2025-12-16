Трамп заявив, що Україна нібито "вже втратила" території, і що напряму говорив з Путіним

Дональд Трамп (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "вже втратила" окуповані Росією території й повідомив про нещодавню розмову з диктатором Володимиром Путіним. Про це політик розповів під час публічного заходу у Білому домі.

Журналістка запитала Трампа, що якщо для України пропонуються гарантії безпеки на кшталт 5 статті НАТО про колективну безпеку, то яка мотивація буде у Києва, щоб віддати будь-яку свою територію?

"Ну, чесно кажучи, вони вже втратили територію. Я маю на увазі... [ця] територія втрачена. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо над цим разом з Європою. Європа відіграватиме в цьому велику роль. І ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову", – відповів президент США.

У цьому контексті він нагадав про те, що знову розпочалась війна між Таїландом та Камбоджею, котру він раніше "закінчив".

Також Трамп заявив, що немає дедлайну стосовно розробки гарантій безпеки для України: "Кінцевий термін – це коли ми це зробимо. Тобто, ми будемо намагатися це зробити. Ми досягаємо прогресу. Це складніше, ніж хтось міг собі уявити".

Окрім цього, він підтвердив, що нещодавно безпосередньо говорив з диктатором РФ Путіним.

Також глава США розповів, що мав довгу розмову з президентом Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.