Європа назвала свої та американські зобов'язання перед Україною у разі миру

Лідери на зустрічі у Берліні 15 грудня 2025 року (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Європейські лідери підписали спільну заяву щодо своїх та американських зобов'язань стосовно гарантій безпеки та відновлення України. Такий документ опублікувала пресслужба німецького уряду.

"Лідери погодилися, що забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки. Вони чітко заявили, що Україна та її народ заслуговують на процвітаюче, незалежне та суверенне майбутнє, вільне від страху перед майбутньою російською агресією", – йдеться у заяві.

Керівники США та Європи зобов'язалися співпрацювати, щоб надати Україні надійні гарантії безпеки та підтримку для економічного відновлення у межах угоди про припинення війни.

Партнери озвучили такі зобов'язання:

→ надавати Україні "стійку та значну" підтримку для розбудови її Збройних Сил, чисельність яких повинна залишатися на рівні 800 000 осіб у мирний час, щоб мати можливість стримувати конфлікти та захищати територію України;

→ очолювані Європою "багатонаціональні сили", сформовані країнами-учасниками Коаліції охочих та за підтримки США, сприятимуть відновленню ЗСУ, а також забезпеченню безпеки повітряного простору України та підвищенню безпеки на морі, зокрема шляхом проведення операцій на території України;

→ буде запроваджено механізм моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США за участю міжнародної спільноти, щоб забезпечити раннє попередження щодо будь-яких майбутніх атак, а також для виявлення та реагування на будь-які порушення; також планується механізм з усунення конфлікту для "взаємних заходів з деескалації, які можуть бути вжиті на користь усіх сторін";

→ будуть зобов’язання, які мають юридичну силу, вживати заходів "для відновлення миру та безпеки у разі майбутнього збройного нападу" (це може включати використання Збройних сил, розвідувальну та логістичну допомогу, економічні та дипломатичні дії);

→ партнери інвестуватимуть "у майбутнє процвітання України", включно з наданням "значних ресурсів" для відновлення та відбудови, укладенням взаємовигідних торгівельних угод та врахуванням необхідності компенсації Росією Україні завданих збитків – у цьому контексті були заморожені російські активи у ЄС;

→ також партнери зобов'язуються "рішуче підтримувати вступ України до ЄС".

З-поміж іншого у документі вказано, що рішення стосовно території має ухвалювати народ України після того, як будуть запроваджені надійні гарантії безпеки.

Також лідери погодилися, що "деякі питання необхідно буде вирішити на завершальних етапах переговорів" і що підтримають президента Володимира Зеленського у "проведенні консультацій" з українським народом, якщо це буде необхідно (ймовірно, йдеться про референдум. – Ред.).

"Тепер Росія повинна продемонструвати готовність працювати над досягненням тривалого миру, погодившись з мирним планом президента Трампа, та продемонструвати свою відданість припиненню бойових дій, погодившись на перемир'я. Лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб змусити Москву вести серйозні переговори", – наголошують у заяві.

Її підписали глави держав та урядів таких країн: Німеччина, Данія, Фінляндія, Франція, Італія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Велика Британія, а також керівники Європейської Ради Антоніу Кошта, та Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Документ відкритий для приєднання інших країн.