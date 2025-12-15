Европа назвала свои и американские обязательства перед Украиной в случае мира

Лидеры на встрече в Берлине 15 декабря 2025 года (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Европейские лидеры подписали совместное заявление о своих и американских обязательствах относительно гарантий безопасности и восстановления Украины. Такой документ опубликовала пресс-служба немецкого правительства.

"Лидеры согласились, что обеспечение безопасности, суверенитета и процветания Украины является неотъемлемой частью более широкой евроатлантической безопасности. Они четко заявили, что Украина и ее народ заслуживают процветающего, независимого и суверенного будущего, свободного от страха перед будущей российской агрессией", – говорится в заявлении.

Руководители США и Европы обязались сотрудничать, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности и поддержку для экономического восстановления в рамках соглашения о прекращении войны.

Партнеры озвучили следующие обязательства:

→ предоставлять Украине "устойчивую и значительную" поддержку для развития ее Вооруженных Сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 000 человек в мирное время, чтобы иметь возможность сдерживать конфликты и защищать территорию Украины;

→ возглавляемые Европой "многонациональные силы", сформированные странами-участницами Коалиции желающих и при поддержке США, будут способствовать восстановлению ВСУ, а также обеспечению безопасности воздушного пространства Украины и повышению безопасности на море, в частности путем проведения операций на территории Украины;

→ будет введен механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США с участием международного сообщества, чтобы обеспечить раннее предупреждение о любых будущих атаках, а также для выявления и реагирования на любые нарушения; также планируется механизм по устранению конфликта для "взаимных мер по деэскалации, которые могут быть приняты в интересах всех сторон";

→ будут обязательства, имеющие юридическую силу, принимать меры "для восстановления мира и безопасности в случае будущего вооруженного нападения" (это может включать использование Вооруженных сил, разведывательную и логистическую помощь, экономические и дипломатические действия);

→партнеры будут инвестировать "в будущее процветание Украины", включая предоставление "значительных ресурсов" для восстановления и реконструкции, заключение взаимовыгодных торговых соглашений и учет необходимости компенсации Россией Украине нанесенного ущерба – в этом контексте были заморожены российские активы в ЕС;

→ также партнеры обязуются "решительно поддерживать вступление Украины в ЕС".

Среди прочего в документе указано, что решение о территории должен принимать народ Украины после того, как будут введены надежные гарантии безопасности.

Также лидеры согласились, что "некоторые вопросы необходимо будет решить на завершающих этапах переговоров" и что поддержат президента Владимира Зеленского в "проведении консультаций" с украинским народом, если это будет необходимо (вероятно, речь идет о референдуме. – Ред.).

"Теперь Россия должна продемонстрировать готовность работать над достижением длительного мира, согласившись с мирным планом президента Трампа, и продемонстрировать свою приверженность прекращению боевых действий, согласившись на перемирие. Лидеры договорились продолжать усиливать давление на Россию, чтобы заставить Москву вести серьезные переговоры", – отмечается в заявлении.

Его подписали главы государств и правительств следующих стран: Германия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания, а также руководители Европейского Совета Антониу Кошта и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Документ открыт для присоединения других стран.