Зеленский в Берлине: Вопрос территорий непростой, США передают не свою, а российскую позицию

Владимир Зеленский (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что вопрос территорий является непростым – позиции Украины и РФ по нему расходятся. Во время переговоров в Берлине США передали позицию Москвы, а Киев дал свое видение, чтобы американцы поделились им с россиянами, рассказал глава государства во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Сегодня было несколько уже раундов переговоров и они продолжаются. Предметный разговор в день. Наши представители сейчас еще будут продолжать диалог с американскими коллегами. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата, который будет уважать народ Украины. Конечно, не все вопросы просты. Есть сложные вещи, в частности, что касается территорий... И здесь важно, чтобы мы все работали на то, чтобы такие вопросы были абсолютно справедливыми", – сказал президент.

Зеленский отметил, что "диалога по территории было достаточно", однако ему кажется, что пока позиции по этому аспекту расходятся.

"Но я думаю, что коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что я мог лично передать эту позицию", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что "все готовы" продуктивно работать, чтобы "найти решение с уважением для Украины, которые приблизят реальное завершение войны". Зеленский отметил, что Киев готов продолжать работу, чтобы "финальное соглашение было сильным".

Также он напомнил о требованиях РФ в отношении украинских территорий, добавив, что у Киева и Москвы разные позиции по этому вопросу.

"Я рад, что мы [Украина и США] друг друга услышали. И я думаю, что американская сторона как медиатор будет предлагать различные шаги, чтобы найти хоть какой-то консенсус. Я бы хотел, чтобы в этих вопросах США продолжали [работать] в формате медиации", – отметил глава государства.

Отдельно президент отметил, что не считает, что Штаты что-то требовали от украинской стороны, добавив, что воспринимает Украину и США как стратегических партнеров.

"Поэтому я бы так сформулировал, что вопрос территорий... относительно российского видения или российских требований мы услышали от США. Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от США. А передал коллегам из США, чтобы они передали россиянам наше видение", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что были и другие вопросы, по которым Украина и Америка имели одинаковое видение, но не уточнил, о чем идет речь. Также президент рассказал о прогрессе в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности вроде 5 статьи НАТО о коллективной безопасности: "Я видел детали от военных, которые они нарабатывали. Они выглядят очень неплохо, хотя это первый драфт".