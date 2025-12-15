Зеленський у Берліні: Питання територій непросте, США передають не свою, а російську позицію

Володимир Зеленський (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що питання територій є непростим – позиції України та РФ щодо нього розходяться. Під час перемовин у Берліні США передали позицію Москви, а натомість Київ дав своє бачення, щоб американці поділилися ним з росіянами, розповів глава держави під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Сьогодні було кілька вже раундів перемовин і вони продовжуються. Предметна розмова в день. Наші представники зараз ще будуть продовжувати діалог з американськими колегами. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який буде поважати народ України. Звісно, не всі питання прості. Є складні речі, зокрема що стосується територій... І тут важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були абсолютно справедливими", – сказав президент.

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік та коли завершиться війна

Зеленський зазначив, що "діалогу щодо території було достатньо", однак йому здається, що поки що позиції з цього аспекту є розбіжними.

"Але я думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Я дуже радий, що я міг особисто передати цю позицію", – наголосив глава держави.

Президент додав, що "всі готові" продуктивно працювати, щоб "знайти рішення з повагою для України, які наблизять реальне завершення війни". Зеленський зауважив, що Київ готовий продовжувати роботу, щоб "фінальна угода була сильною".

Також він нагадав про вимоги РФ щодо українських територій, додавши, що у Києва та Москви різні позиції з цього питання.

"Я радий, що ми [Україна і США] одне одного почули. І я думаю, що американська сторона як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я б хотів, щоб в цих питаннях США продовжували [працювати] в форматі медіації", – зауважив глава держави.

Окремо президент наголосив на тому, що не вважає, що Штати щось вимагали від української сторони, додавши, що сприймає Україну та США як стратегічних партнерів.

"Тому я б так сформулював, що питання територій... щодо російського бачення або російських вимог ми почули від США. Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від США. А передав колегам із США, щоб вони передали росіянам наше бачення", – пояснив Зеленський.

Він додав, що були й інші питання, стосовно яких Україна та Америка мали однакове бачення, але не уточнив, про що йдеться. Також президент розповів про прогрес у питанні надання Україні гарантій безпеки на кшталт 5 статті НАТО про колективну безпеку: "Я бачив деталі від військових, які вони напрацьовували. Вони виглядають дуже непогано, хоча це перший драфт".