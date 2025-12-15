Союзники проситимуть РФ про перемир'я на Різдво: Може, є залишки людяності – Мерц

Росія останніми днями тероризує мирне населення, Європа хоче домовитися про перемир'я на кілька днів під час Різдва

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц (Фото: ОП)

Союзники проситимуть Росію хоча б на час Різдва припинити бойові дії. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на конференції з президентом Володимиром Зеленським у Берліні.

Він зазначив, що 14-15 грудня США, Україна та представники Європи розробили низку пропозицій, які передадуть російській стороні. Немає гарантій, що до Різдва (25 грудня) вдасться досягнути припинення вогню, але "м'яч на російському столі".

"Не знаю, чи вони (росіяни) використають цей час. Ми будемо робити все, звертатися до росіян та уряду, щоб хоча б як мінімум на час Різдва припинити бойові дії", – сказав Мерц.

Він зазначив, що останніми днями та місяцями війна РФ проти України знищує виключно цивільне населення: садки, школи – це терор.

"Можливо, російський уряд має залишки людяності й може лишити людей у спокої хоча б на декілька днів протягом Різдва. І може, це буде початок конструктивних тверезих переговорів, які приведуть до тривалого миру в Україні", – резюмував Мерц