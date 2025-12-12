Ердоган запропонував Путіну припинити атакувати критичну інфраструктуру та порти України
12 грудня президент Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях "Міжнародного форуму миру та безпеки" в Туркменістані припустив, що обмежене припинення вогню, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним. Про це повідомили в пресслужбі Адміністрації турецького лідера та Кремлі.
Ердоган наголосив, що зусилля зі встановлення "справедливого та міцного миру" мають визначальне значення. Він заявив, що вірить у можливість практичного прогресу в сферах, які можуть принести користь обом сторонам.
Президент Туреччини також підкреслив, що Анкара уважно стежить за переговорним процесом, спрямованим на завершення війни РФ проти України, та висловив готовність Туреччини приймати переговори в усіх форматах, що виникатимуть у межах цього процесу.
Путін та Ердоган також обговорили питання замороження Європейським Союзом російських коштів. В Кремлі назвали політику ЄС щодо цього питання "необдуманою" та заявили, що вона фактично призведе до дестабілізації Бреттон-Вудської системи та порушення принципів міжнародного фінансового порядку.
- 2 вересня Ердоган мав телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським після зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним. Під час розмов він обговорював зі сторонами шляхи припинення російсько-української війни, але сторони "ще не готові" до зустрічі на рівні лідерів.
Коментарі (0)