Ердоган запропонував Путіну припинити атакувати критичну інфраструктуру та порти України

Під час переговорів турецький лідер запропонував російському диктатору запровадити режим припинення вогню, який би стосувався портів та критично важливої інфраструктури

Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: ЕРА / Kremlin Pool)

12 грудня президент Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях "Міжнародного форуму миру та безпеки" в Туркменістані припустив, що обмежене припинення вогню, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним. Про це повідомили в пресслужбі Адміністрації турецького лідера та Кремлі.

Ердоган наголосив, що зусилля зі встановлення "справедливого та міцного миру" мають визначальне значення. Він заявив, що вірить у можливість практичного прогресу в сферах, які можуть принести користь обом сторонам.

Президент Туреччини також підкреслив, що Анкара уважно стежить за переговорним процесом, спрямованим на завершення війни РФ проти України, та висловив готовність Туреччини приймати переговори в усіх форматах, що виникатимуть у межах цього процесу.

Путін та Ердоган також обговорили питання замороження Європейським Союзом російських коштів. В Кремлі назвали політику ЄС щодо цього питання "необдуманою" та заявили, що вона фактично призведе до дестабілізації Бреттон-Вудської системи та порушення принципів міжнародного фінансового порядку.

ДОВІДКА Бреттон-Вудська система – це міжнародна валютна система, яка була створена після Другої світової війни для регулювання міжнародних фінансових і комерційних відносин між провідними країнами світу.