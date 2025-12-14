Зеленский назвал несправедливой идею США, чтобы Украина вышла из Донбасса, а Россия не заходила

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В рамках мирного плана Соединенные Штаты предлагают выход ВСУ с украинского Донбасса и то, что Россия не будет заходить на эти территории, сообщил президент Владимир Зеленский. Он назвал такой вариант несправедливым, спросив, почему бы РФ также не отвести свои войска. Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа перед переговорами в Берлине.

В контексте того, что Украина выступает за перемирие по линии фронта ("стоим там, где стоим"), а США поддерживают создание "свободной экономической" или "демилитаризованной" зоны в Донецкой области, Зеленского спросили, на каком этапе обсуждения находится именно этот вопрос, и реально ли может рассматриваться вариант с проведением референдума по этому поводу?

По мнению президента, на сегодня справедливым возможным вариантом должно быть "стоим там, где стоим", поскольку это и является прекращением огня: "Стороны стоят, и потом уже дипломатически пробуют решить все общие вопросы".

"Я знаю, что Россия относится к этому не положительно, а хотелось бы, чтобы американцы поддерживали нас в этом вопросе. Но на наш сигнал "стоим, где стоим" россияне отвечают, что мы должны выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют", – пояснил глава государства.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с США, сказав, что в этом вопросе есть "много инсинуаций разного характера".

В этом контексте Зеленский напомнил о Купянске Харьковской области: Москва заявляла о якобы оккупации города и окружении украинских войск там, однако недавно президент посетил населенный пункт и "показал, кто контролирует это место".

"Такой дезинформации со стороны россиян очень много, и поэтому я давал сигналы нашим коллегам из США, что не надо верить во все, что говорит Россия. Россия хочет не тратить силы и оккупировать Восток нашего государства политическим путем, дипломатически-политическим путем", – пояснил глава государства.

По его словам, тогда Вашингтон предложил следующий компромисс: армия РФ не будет заходить на часть украинского Востока, а ВСУ выйдут.

Однако Зеленский отметил, что не считает это справедливым, спросив, кто будет руководить этой экономической зоной.

"Если мы говорим о какой-то буферной зоне по линии соприкосновения, если мы говорим о какой-то экономической зоне, и мы считаем, что на ней должна быть только полицейская миссия, а войска должны отходить, то вопрос очень простой. Если украинские войска отходят на 5-10 километров и так далее, например, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий также на такое же расстояние?", – сказал президент.

В этом вопросе пока нет ответа, однако он является "очень сенситивным и очень горячим", подытожил глава государства.