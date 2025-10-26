З Трампом підписали новий мирний документ Таїланд і Камбоджа: які умови
У Малайзії президент США Дональд Трамп проконтролював укладання угоди між Таїландом і Камбоджею для врегулювання їх прикордонної суперечки, просуваючи припинення вогню, якого він допоміг досягти, оскільки прагне зміцнити свою кандидатуру на отримання Нобелівської премії миру, передає агенція Bloomberg.
Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул і його камбоджійський колега Хун Манет підписали угоду на урочистій церемонії.
Окрім Трампа, у церемонії також брав участь глава малайзійського уряду Анвар Ібрагім, чия країна приймає саміт Асоціації держав Південно-Східної Азії й сприяла проведенню переговорів між Таїландом і Камбоджею.
За умовами договору, США погоджуються на "велику торгівельну угоду з Камбоджею та дуже важливу угоду про критично важливі мінерали з Таїландом", повідомив Трамп, не надаючи деталей угод. Пізніше таїландський прем'єр описав цю угоду як меморандум про взаєморозуміння, що "буде сприяти подальшому розвитку стійких і стабільних ланцюгів постачання на довгі роки".
Мирна угода, яку Трамп назвав "Куала-Лумпурськими мирними акордами", також передбачає звільнення 18 камбоджійських військовополонених, а також розгортання для підтримки миру спостерігачів з країн регіону.
Прем'єр Камбоджі повідомив, що обидві країни обговорюють можливість часткового виведення важкого озброєння, щоб підкреслити свою прихильність до угоди.
Водночас дипломатичні відносини між країнами залишаються напруженими, обидва уряди звинувачують один одного у загостренні ситуації, зберігається напруженість через те, чи є підписаний документ остаточною мирною угодою.
Значення і навіть назва документа стали предметом розбіжностей між США і Таїландом: Трамп назвав його "мирною угодою", а таїландська сторона – "декларацією", що стосується кордону.
Країна заявляла, що глава Штатів використав питання мирного врегулювання як важіль у торгівельних переговорах. Так, речник уряду Таїланду заявив, що Вашингтон вніс вирішення конфлікту до переговорів про торгівельну угоду між ними. Раніше США запровадили 19% мита проти таїландських і камбоджійських товарів.
Тим часом Камбоджа підтримала посередницькі зусилля Трампа й номінувала його на Нобелівську премію миру за його роль у припиненні прикордонного конфлікту. Таїланд, що має сильнішу армію і є офіційним союзником США, чинив опір зовнішньому втручанню.
Прем'єр країни заявляв, що мир настане лише після того, як Камбоджа виконає чотири умови: виведе війська, знешкодить міни, зупинить кібершахрайство та переселить громадян Камбоджі, які, за його словами, посягають на територію Таїланду.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджею почався 24 липня – за п'ять днів загинули щонайменше 36 осіб, а більш ніж 130 000 людей були змушені покинути свої домівки.
- На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.
- Проте вже наступного дня тайська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні перемир'я, однак інша сторона це заперечувала.
- Угоду про перемир'я країни підписали 7 серпня.
- Церемонію за участі Трампа довелось перенести через смерть королеви-матері Таїланду.
- Під час поїздки до Азії Трамп матиме переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном, однією з тем яких буде російсько-українська війна, а також зустрінеться з іншими політиками.
