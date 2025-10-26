С Трампом подписали новый мирный документ Таиланд и Камбоджа: какие условия
В Малайзии президент США Дональд Трамп проконтролировал заключение соглашения между Таиландом и Камбоджей для урегулирования их пограничного спора, продвигая прекращение огня, которого он помог достичь, поскольку стремится укрепить свою кандидатуру на получение Нобелевской премии мира, передаёт агентство Bloomberg.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и его камбоджийский коллега Хун Манет подписали соглашение на торжественной церемонии.
Кроме Трампа, в церемонии также принял участие глава малайзийского правительства Анвар Ибрагим, чья страна принимает саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и способствовала проведению переговоров между Таиландом и Камбоджей.
По условиям договора, США соглашаются на "большое торговое соглашение с Камбоджей и очень важное соглашение о критически важных минералах с Таиландом", сообщил Трамп, не предоставляя деталей сделок. Позже таиландский премьер описал это соглашение как меморандум о взаимопонимании, что "будет способствовать дальнейшему развитию устойчивых и стабильных цепей поставок на долгие годы".
Мирное соглашение, которое Трамп назвал "Куала-Лумпурскими мирными аккордами", также предусматривает освобождение 18 камбоджийских военнопленных, а также развертывание для поддержания мира наблюдателей из стран региона.
Премьер Камбоджи сообщил, что обе страны обсуждают возможность частичного вывода тяжелого вооружения, чтобы подчеркнуть свою приверженность соглашению.
В то же время дипломатические отношения между странами остаются напряженными, оба правительства обвиняют друг друга в обострении ситуации, и сохраняется напряженность из-за того, является ли подписанный документ окончательным мирным соглашением.
Значение и даже название документа стали предметом разногласий между США и Таиландом: Трамп назвал его "мирным соглашением", а таиландская сторона – "декларацией", касающейся границы.
Страна заявляла, что глава Штатов использовал вопрос мирного урегулирования как рычаг в торговых переговорах. Так, представитель правительства Таиланда заявил, что Вашингтон включил решение конфликта в переговоры о торговом соглашении между ними. Ранее США ввели 19% пошлины против таиландских и камбоджийских товаров.
Тем временем Камбоджа поддержала посреднические усилия Трампа и номинировала его на Нобелевскую премию мира за его роль в прекращении пограничного конфликта. Таиланд, имеющий более сильную армию и являющийся официальным союзником США, сопротивлялся внешнему вмешательству.
Премьер страны заявлял, что мир наступит только после того, как Камбоджа выполнит четыре условия: выведет войска, обезвредит мины, остановит кибермошенничество и переселит граждан Камбоджи, которые, по его словам, посягают на территорию Таиланда.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за пять дней погибли по меньшей мере 36 человек, а более чем 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.
- На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.
- Однако уже на следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, однако другая сторона это отрицала.
- Соглашение о перемирии страны подписали 7 августа.
- Церемонию с участием Трампа пришлось перенести из-за смерти королевы-матери Таиланда.
- Во время поездки в Азию Трамп проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, одной из тем будет российско-украинская война, а также встретится с другими политиками.
Комментарии (0)