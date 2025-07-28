Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь
Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня на переговорах 28 июля. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает CNN.
Прекращение огня начнет действовать с полуночи по местному времени (20:00 по Киеву). По данным Малайзии, которая выступила посредником в мирных переговорах, 29 июля состоится встреча региональных командующих с камбоджийской и тайской сторон
Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пумтам Вечаячай согласились на прекращение огня, несмотря на то, столкновения продолжались до начала переговоров.
Власти Камбоджи обвиняют Таиланд в нанесении ударов как минимум по двум объектам утром 28 июля, в то время как армия Таиланда заявила, что столкновения происходили в трех провинциях. Представители стран встретились в официальной резиденции премьер-министра Малайзии в Путраджайе, к югу от столицы Куала-Лумпур.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за три дня погибли минимум 35 человек и более 200 получили ранения. Свыше 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Это самые жестокие столкновения между государствами за 13 лет споров о границе, отмечало агентство Reuters.
- Обе страны заявляли, что действовали в рамках самообороны, и призвали друг друга остановить боевые действия и начать переговоры.
- 26 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Камбоджа и Таиланд согласились "немедленно достичь прекращения огня", после того, как пообщался с руководителями правительств обеих стран.
- Переговоры стартовали 28 июля в административной столице Малайзии городе Патраджайя.
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