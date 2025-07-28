Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь

Прекращение огня вступит в силу между странами с полуночи 29 июля

Премьеры Камбоджи и Таиланда пожимают руки (Фото: EPA/MOHD RASFAN)

Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня на переговорах 28 июля. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, передает CNN.

Прекращение огня начнет действовать с полуночи по местному времени (20:00 по Киеву). По данным Малайзии, которая выступила посредником в мирных переговорах, 29 июля состоится встреча региональных командующих с камбоджийской и тайской сторон

Премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пумтам Вечаячай согласились на прекращение огня, несмотря на то, столкновения продолжались до начала переговоров.

Власти Камбоджи обвиняют Таиланд в нанесении ударов как минимум по двум объектам утром 28 июля, в то время как армия Таиланда заявила, что столкновения происходили в трех провинциях. Представители стран встретились в официальной резиденции премьер-министра Малайзии в Путраджайе, к югу от столицы Куала-Лумпур.