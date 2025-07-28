Таїланд і Камбоджа домовилися припинити вогонь
Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню на переговорах 28 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, передає CNN.
Припинення вогню почне діяти з опівночі за місцевим часом (20:00 за Києвом). За даними Малайзії, яка виступила посередником у мирних переговорах, 29 липня відбудеться зустріч регіональних командувачів із камбоджійської та тайської сторін
Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пумтам Вечаячай погодилися на припинення вогню, попри те, що зіткнення тривали до початку переговорів.
Влада Камбоджі звинувачує Таїланд у завданні ударів щонайменше по двох об'єктах вранці 28 липня, тоді як армія Таїланду заявила, що сутички відбувалися в трьох провінціях. Представники країн зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра Малайзії в Путраджайї, на південь від столиці Куала-Лумпур.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджею розпочався 24 липня – за три дні загинули щонайменше 35 осіб і понад 200 дістали поранення. Понад 130 000 людей були змушені покинути свої будинки. Це найжорстокіші зіткнення між державами за 13 років суперечок про кордон, зазначало агентство Reuters.
- Обидві країни заявляли, що діяли в рамках самооборони, і закликали одна одну зупинити бойові дії та почати переговори.
- 26 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що Камбоджа і Таїланд погодилися "негайно досягти припинення вогню", після того, як поспілкувався з керівниками урядів обох країн.
- Переговори стартували 28 липня в адміністративній столиці Малайзії місті Патраджайя.
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