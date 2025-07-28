Таїланд і Камбоджа домовилися припинити вогонь

Прем'єри Камбоджі й Таїланду тиснуть руки (Фото: EPA/MOHD RASFAN)

Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню на переговорах 28 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім, передає CNN.

Припинення вогню почне діяти з опівночі за місцевим часом (20:00 за Києвом). За даними Малайзії, яка виступила посередником у мирних переговорах, 29 липня відбудеться зустріч регіональних командувачів із камбоджійської та тайської сторін

Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет і виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пумтам Вечаячай погодилися на припинення вогню, попри те, що зіткнення тривали до початку переговорів.

Влада Камбоджі звинувачує Таїланд у завданні ударів щонайменше по двох об'єктах вранці 28 липня, тоді як армія Таїланду заявила, що сутички відбувалися в трьох провінціях. Представники країн зустрілися в офіційній резиденції прем'єр-міністра Малайзії в Путраджайї, на південь від столиці Куала-Лумпур.