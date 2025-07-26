Трамп: Таїланд та Камбоджа погодилися негайно досягти припинення вогню
Президент США Дональд Трамп повідомив, що Камбоджа та Таїланд погодилися "негайно досягти припинення вогню", після того як поспілкувався з керівниками урядів обох країн. Дописи про це глава Штатів опублікував у своїй соцмережі Truth Social.
"Щойно говорив з прем'єр-міністром Камбоджі [Хуном Манетом] щодо припинення війни з Таїландом. Я телефоную виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Таїланду [Пхумтаму Вечаячаю] просто зараз, щоб так само попросити припинити вогонь і ЗАКІНЧИТИ війну, яка зараз триває. За збігом обставин, ми [США] зараз ведемо торгівлю з обома країнами, але не хочемо укладати жодних угод з жодною з них, доки вони воюють – і я їм так і сказав!" – розповів Трамп (великі літери – як в автора).
Він зазначив, що ця війна йому "дуже нагадує конфлікт між Пакистаном та Індією, який був успішно зупинений".
Індія та Пакистан справді за посередництва США домовилися про припинення вогню (яке порушувалося у перші дні), але остаточної мирної угоди між країнами немає.
Згодом Трамп повідомив про результати дзвінка з в.о. прем'єра Таїланду, зазначивши, що ця країна, як і Камбоджа, хоче негайного припинення вогню та миру.
Після цього керівник Штатів перетелефонував прем'єру Камбоджі й поінформував його про розмову з таїландським колегою.
"Вони [обидві сторони конфлікту] погодилися негайно зустрітися і швидко досягти припинення вогню і врешті-решт МИРУ! Для нас було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу і багату історію та культуру. Сподіваємось, вони уживуться разом на довгі роки. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торговельних угод з обома країнами!" – розповів глава США.
Він також повторив, що Штати не повернуться до торговельних переговорів з цими країнами, доки не припиняться бойові дії.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня – за три дні загинули понад 30 осіб, а більш ніж 130 000 людей були змушені покинути свої домівки. Це найжорстокіші зіткнення між державами за 13 років, зазначала агенція Reuters.
- Обидві країни заявляли, що діяли у межах самооборони, та закликали одна одну зупинити бойові дії та розпочати переговори.
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