Трамп: Таїланд та Камбоджа погодилися негайно досягти припинення вогню

Президент Штатів заявив, що торговельних переговорів не буде, поки країни не укладуть перемир'я

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що Камбоджа та Таїланд погодилися "негайно досягти припинення вогню", після того як поспілкувався з керівниками урядів обох країн. Дописи про це глава Штатів опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Щойно говорив з прем'єр-міністром Камбоджі [Хуном Манетом] щодо припинення війни з Таїландом. Я телефоную виконувачу обов'язків прем'єр-міністра Таїланду [Пхумтаму Вечаячаю] просто зараз, щоб так само попросити припинити вогонь і ЗАКІНЧИТИ війну, яка зараз триває. За збігом обставин, ми [США] зараз ведемо торгівлю з обома країнами, але не хочемо укладати жодних угод з жодною з них, доки вони воюють – і я їм так і сказав!" – розповів Трамп (великі літери – як в автора).

Він зазначив, що ця війна йому "дуже нагадує конфлікт між Пакистаном та Індією, який був успішно зупинений".

Індія та Пакистан справді за посередництва США домовилися про припинення вогню (яке порушувалося у перші дні), але остаточної мирної угоди між країнами немає.

Згодом Трамп повідомив про результати дзвінка з в.о. прем'єра Таїланду, зазначивши, що ця країна, як і Камбоджа, хоче негайного припинення вогню та миру.

Після цього керівник Штатів перетелефонував прем'єру Камбоджі й поінформував його про розмову з таїландським колегою.

"Вони [обидві сторони конфлікту] погодилися негайно зустрітися і швидко досягти припинення вогню і врешті-решт МИРУ! Для нас було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу і багату історію та культуру. Сподіваємось, вони уживуться разом на довгі роки. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торговельних угод з обома країнами!" – розповів глава США.

Він також повторив, що Штати не повернуться до торговельних переговорів з цими країнами, доки не припиняться бойові дії.