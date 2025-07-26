Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились "немедленно достичь прекращения огня"

Президент Штатов заявил, что торговых переговоров не будет, пока страны не заключат перемирие

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Камбоджа и Таиланд согласились "немедленно достичь прекращения огня", после того как пообщался с руководителями правительств обеих стран. Сообщения об этом руководитель Штатов опубликовал в своей соцсети Truth Social.

"Только что говорил с премьер-министром Камбоджи [Хуном Манетом] о прекращении войны с Таиландом. Я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда [Пхумтаму Вечаячаю] прямо сейчас, чтобы так же попросить прекратить огонь и ЗАКОНЧИТЬ войну, которая сейчас продолжается. По стечению обстоятельств, мы [США] сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никаких сделок ни с одной из них, пока они воюют – и я им так и сказал!" – рассказал Трамп (большие буквы – как у автора).

Он отметил, что эта война "очень напоминает конфликт между Пакистаном и Индией, который был успешно остановлен".

Индия и Пакистан действительно при посредничестве США договорились о прекращении огня (которое нарушалось в первые дни), но окончательного мирного соглашения между странами нет.

Впоследствии Трамп сообщил о результатах звонка с и.о. премьера Таиланда, отметив, что эта страна, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира.

После этого руководитель Штатов перезвонил премьеру Камбоджи и проинформировал его о разговоре с таиландским коллегой.

"Они [обе стороны конфликта] согласились немедленно встретиться и быстро достичь прекращения огня и в конце концов МИРА! Для нас было честью иметь дело с обеими странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеемся, они уживутся вместе на долгие годы. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими странами!" – рассказал глава США.

Он также повторил, что Штаты не вернутся к торговым переговорам с этими странами, пока не прекратятся боевые действия.