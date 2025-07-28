Таїланд і Камбоджа розпочали переговори щодо припинення вогню

У Малайзії розпочалися мирні переговори між Таїландом і Камбоджею на тлі прикордонних бойових дій, внаслідок яких загинуло понад 30 людей

Переговори між Таїландом і Камбоджею (Фото: EPA)

Лідери Таїланду та Камбоджі розпочали переговори щодо припинення вогню. Це відбувається на тлі наполягання США та регіональних держав, повідомляє Bloomberg.

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет проводять переговори в Путраджаї, адміністративній столиці Малайзії.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім сприяє діалогу як голова Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Переговори розпочалися невдовзі після запланованого початку о 15:00 (10:00 за київським часом).

Перед від’їздом на переговори віцепрем’єр Таїланду Пхумтам поставив під сумнів щирість намірів Камбоджі щодо припинення бойових дій, оскільки сутички тривали до самого ранку 28 липня. У коментарі журналістам він зазначив, що обговорення мають бути зосереджені на припиненні вогню та захисті суверенітету Таїланду.

Бангкок наполягає, що перемир’я можливе лише за умови виведення військ, припинення застосування летальної сили та домовленості про врегулювання конфлікту через двосторонні механізми.

Камбоджа ж наполягає на безумовному припиненні бойових дій.