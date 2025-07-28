Таїланд і Камбоджа розпочали переговори щодо припинення вогню
Лідери Таїланду та Камбоджі розпочали переговори щодо припинення вогню. Це відбувається на тлі наполягання США та регіональних держав, повідомляє Bloomberg.
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай та прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет проводять переговори в Путраджаї, адміністративній столиці Малайзії.
Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім сприяє діалогу як голова Асоціації держав Південно-Східної Азії.
Переговори розпочалися невдовзі після запланованого початку о 15:00 (10:00 за київським часом).
Перед від’їздом на переговори віцепрем’єр Таїланду Пхумтам поставив під сумнів щирість намірів Камбоджі щодо припинення бойових дій, оскільки сутички тривали до самого ранку 28 липня. У коментарі журналістам він зазначив, що обговорення мають бути зосереджені на припиненні вогню та захисті суверенітету Таїланду.
Бангкок наполягає, що перемир’я можливе лише за умови виведення військ, припинення застосування летальної сили та домовленості про врегулювання конфлікту через двосторонні механізми.
Камбоджа ж наполягає на безумовному припиненні бойових дій.
- Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня – за три дні загинули понад 30 осіб, а більш ніж 130 000 людей були змушені залишити свої домівки. Це найжорстокіші зіткнення між державами за 13 років, зазначала агенція Reuters.
- Обидві країни заявляли, що діяли у межах самооборони, тож закликали одна одну зупинити бойові дії та розпочати переговори.
- 26 липня президент США Дональд Трамп повідомив, що Камбоджа та Таїланд погодилися "негайно досягти припинення вогню", після того, як поспілкувався з керівниками урядів обох країн.
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