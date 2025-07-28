Таиланд и Камбоджа начали переговоры о прекращении огня
Лидеры Таиланда и Камбоджи начали переговоры о прекращении огня. Это происходит на фоне настаивания США и региональных государств, сообщает Bloomberg.
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет проводят переговоры в Путраджае, административной столице Малайзии.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим способствует диалогу как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Переговоры начались вскоре после запланированного начала в 15:00 (10:00 по киевскому времени).
Перед отъездом на переговоры вице-премьер Таиланда Пхумтам поставил под сомнение искренность намерений Камбоджи о прекращении боевых действий, поскольку столкновения продолжались до самого утра 28 июля. В комментарии журналистам он отметил, что обсуждения должны быть сосредоточены на прекращении огня и защите суверенитета Таиланда.
Бангкок настаивает, что перемирие возможно только при условии вывода войск, прекращения применения летальной силы и договоренности об урегулировании конфликта через двусторонние механизмы.
Камбоджа же настаивает на безусловном прекращении боевых действий.
- Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля – за три дня погибли более 30 человек, а более 130 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Это самые жестокие столкновения между государствами за 13 лет, отмечала агентство Reuters.
- Обе страны заявляли, что действовали в рамках самообороны, и призвали друг друга остановить боевые действия и начать переговоры.
- 26 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Камбоджа и Таиланд согласились "немедленно достичь прекращения огня", после того, как пообщался с руководителями правительств обеих стран.
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