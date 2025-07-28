Таиланд и Камбоджа начали переговоры о прекращении огня

В Малайзии начались мирные переговоры между Таиландом и Камбоджей на фоне боевых действий, в результате которых погибли более 30 человек

Переговоры между Таиландом и Камбоджей (Фото: EPA)

Лидеры Таиланда и Камбоджи начали переговоры о прекращении огня. Это происходит на фоне настаивания США и региональных государств, сообщает Bloomberg.

Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет проводят переговоры в Путраджае, административной столице Малайзии.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим способствует диалогу как председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Переговоры начались вскоре после запланированного начала в 15:00 (10:00 по киевскому времени).

Перед отъездом на переговоры вице-премьер Таиланда Пхумтам поставил под сомнение искренность намерений Камбоджи о прекращении боевых действий, поскольку столкновения продолжались до самого утра 28 июля. В комментарии журналистам он отметил, что обсуждения должны быть сосредоточены на прекращении огня и защите суверенитета Таиланда.

Бангкок настаивает, что перемирие возможно только при условии вывода войск, прекращения применения летальной силы и договоренности об урегулировании конфликта через двусторонние механизмы.

Камбоджа же настаивает на безусловном прекращении боевых действий.