Белый дом назвал дату встречи Трампа с Си Цзиньпином

Руководители Штатов и КНР встретятся в Южной Корее на полях саммита АТЭС

Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Китае (Иллюстративное фото 2017 года: ROMAN PILIPEY / EPA)

Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин встретятся в конце октября, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.

По ее словам, двусторонняя встреча между Трампом и Си состоится утром в четверг, 30 октября, во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея.

Ливитт рассказала, что визит президента США в Азию начнется 24 октября – сначала политик посетит Малайзию, где встретится с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом и посетит рабочий ужин с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

После этого глава Штатов посетит Японию и Южную Корею, где у него будут встречи с новоназначенным премьером Санаэ Такаити и президентом Ли Чжэ Меном. До встречи с Си Трамп также будет участвовать в мероприятиях саммита АТЭС.

Ранее, 22 октября, Трамп сообщил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином покупку Пекином российской нефти и то, как остановить войну РФ против Украины.