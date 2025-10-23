Белый дом назвал дату встречи Трампа с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин встретятся в конце октября, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время брифинга.
По ее словам, двусторонняя встреча между Трампом и Си состоится утром в четверг, 30 октября, во время форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Пусане, Южная Корея.
Ливитт рассказала, что визит президента США в Азию начнется 24 октября – сначала политик посетит Малайзию, где встретится с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом и посетит рабочий ужин с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
После этого глава Штатов посетит Японию и Южную Корею, где у него будут встречи с новоназначенным премьером Санаэ Такаити и президентом Ли Чжэ Меном. До встречи с Си Трамп также будет участвовать в мероприятиях саммита АТЭС.
Ранее, 22 октября, Трамп сообщил, что планирует обсудить с Си Цзиньпином покупку Пекином российской нефти и то, как остановить войну РФ против Украины.
- Встреча глав США и Китая состоится на фоне торгового противостояния между странами и новых американских санкций против российского нефтяного сектора.
- 22 октября США ввели санкции против крупных российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл и призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
- МИД Китая осудило новые ограничения со стороны Вашингтона. В то же время собеседники агентства Reuters заявили, что китайские государственные компании приостановили закупки российской нефти, перевозимой морем, после новых санкций США.
- Тем временем президент Зеленский заявил, что Китай не заинтересован в победе Украины и поражении России в войне.
Комментарии (0)