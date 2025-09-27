Президент Южной Кореи попросил Трампа выступить "миротворцем" с КНДР

Ли Дже Мён хочет, чтобы американский президент поспособствовал уменьшению напряженности в регионе

Президенты Южной Кореи и США (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Южной Кореи Ли Дже Мён попросил лидера США Дональда Трампа стать "миротворцем" в диалоге с КНДР и уменьшить военную напряженность в регионе. Его слова приводит британский телеканал Sky News.

Ли попросил президента США попробовать вернуть диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына к переговорам. Трамп якобы "приветствовал" это предложение, заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен.

Он сказал, что американский президент "выразил готовность возобновить взаимодействие с Северной Кореей", хотя пока никаких комментариев из Белого дома не поступало.

Трамп и Ким встречались трижды в течение первого срока президента США, когда Северная Корея накапливала ядерное оружие. Диктатор КНДР считает это ключевым фактором безопасности страны и своего дальнейшего правления.

Однако Ким избегал каких-либо дипломатических отношений с США и Южной Кореей с момента последних переговоров в 2019 году, тогда как Трамп неоднократно выражал надежду на возобновление диалога с Пхеньяном.

В понедельник северокорейский диктатор заявил, что у него остались "хорошие воспоминания" о Трампе, но призвал США отказаться от требования о сдаче ядерного оружия как предварительного условия для восстановления дипломатических отношений.

Ожидается, что Трамп посетит Южную Корею в следующем месяце для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, что породило предположение о его возможной встрече с Кимом на границе.

Северная Корея обвинила Южную Корею в "лицемерии" после заявления президента страны о денуклеаризации Корейского полуострова вместе с США.

КНДР считает свой ядерный статус необратимым, а заявления США о денуклеаризации представляют "серьезную угрозу".