Президент Південної Кореї попросив Трампа виступити "миротворцем" з КНДР

Президенти Південної Кореї та США (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Південної Кореї Лі Дже Мьон попросив лідера США Дональда Трампа стати "миротворцем" у діалозі з КНДР та зменшити військову напруженість у регіоні. Його слова наводить британський телеканал Sky News.

Лі попросив президента США спробувати повернути диктатора Північної Кореї Кім Чен Ина до переговорів. Трамп нібито "привітав" цю пропозицію, заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хен.

Він сказав, що американський президент "висловив готовність відновити взаємодію з Північною Кореєю", хоча поки що жодних коментарів з Білого дому не надходило.

Трамп та Кім зустрічалися тричі протягом першого терміну президента США, коли Північна Корея накопичувала ядерну зброю. Диктатор КНДР вважає це ключовим фактором безпеки країни й свого подальшого правління.

Однак Кім уникав будь-яких дипломатичних відносин із США та Південною Кореєю з моменту останніх переговорів у 2019 році, тоді як Трамп неодноразово висловлював надію на відновлення діалогу з Пхеньяном.

У понеділок північнокорейський диктатор заявив, що у нього залишилися "хороші спогади" про Трампа, але закликав США відмовитися від вимоги про здання ядерної зброї як попередньої умови для відновлення дипломатичних відносин.

Очікується, що Трамп відвідає Південну Корею наступного місяця для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що породило припущення про його можливу зустріч з Кімом на кордоні.