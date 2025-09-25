КНДР може мати до 2000 кг високозбагаченого урану – міністр Південної Кореї у справах об’єднання
Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея, ймовірно, володіє до 2000 кілограмів високозбагаченого урану, оскільки останніми роками країна прагнула значно розширити свій ядерний потенціал. Про це повідомив міністр Південної Кореї у справах об’єднання Чон Дон Йон із посиланням на оцінки експертів, передає агентство Yonhap.

"Терміново потрібно це зупинити. Навіть у цю саму годину уранові центрифуги в чотирьох місцях (у Північній Кореї) працюють, ймовірно, накопичуючи ядерні матеріали", – сказав Чон.

Він заявив, що, за оцінками експертів, КНДР має до 2000 кг високозбагаченого урану з 90% і вище. Посадовець зазначив, що 10-12 кг урану достатньо для виробництва однієї бомби.

Міністр вважає, що міжнародні санкції більше не можуть змусити Північну Корею відмовитися від ядерної програми. Натомість відновлення діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном він назвав "проривом", здатним зрушити з місця процес денуклеаризації.

"Буде бажано, щоб (переговори між Північною Кореєю та США) відбулися якомога швидше", – додав він.

Відновлення перемовин також може допомогти відновити застопорені міжкорейські зв'язки, і уряд зробить "все можливе", щоб створити умови для переговорів між Пхеньяном і Вашингтоном, уточнив міністр.

Його коментарі прозвучали через кілька днів після того, як диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин у нещодавньому виступі на парламентському засіданні підтвердив зацікавленість режиму у відновленні переговорів із Вашингтоном за умови, що буде скасовано давній заклик до денуклеаризації. Однак Кім виключив переговори із Сеулом та відкинув можливість об'єднання двох Корей.

Читайте також
Північна Корея відповіла на слова США про денуклеаризацію: Ядерний статус країни незворотній
КНДРядерна зброяПівденна Кореязбагачений уран