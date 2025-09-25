КНДР може мати до 2000 кг високозбагаченого урану – міністр Південної Кореї у справах об’єднання

Північна Корея має такий запас збагаченого урану, якого вистачить на сотні бомб

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Північна Корея, ймовірно, володіє до 2000 кілограмів високозбагаченого урану, оскільки останніми роками країна прагнула значно розширити свій ядерний потенціал. Про це повідомив міністр Південної Кореї у справах об’єднання Чон Дон Йон із посиланням на оцінки експертів, передає агентство Yonhap.

"Терміново потрібно це зупинити. Навіть у цю саму годину уранові центрифуги в чотирьох місцях (у Північній Кореї) працюють, ймовірно, накопичуючи ядерні матеріали", – сказав Чон.

Він заявив, що, за оцінками експертів, КНДР має до 2000 кг високозбагаченого урану з 90% і вище. Посадовець зазначив, що 10-12 кг урану достатньо для виробництва однієї бомби.

Міністр вважає, що міжнародні санкції більше не можуть змусити Північну Корею відмовитися від ядерної програми. Натомість відновлення діалогу між Пхеньяном і Вашингтоном він назвав "проривом", здатним зрушити з місця процес денуклеаризації.

"Буде бажано, щоб (переговори між Північною Кореєю та США) відбулися якомога швидше", – додав він.

Відновлення перемовин також може допомогти відновити застопорені міжкорейські зв'язки, і уряд зробить "все можливе", щоб створити умови для переговорів між Пхеньяном і Вашингтоном, уточнив міністр.

Його коментарі прозвучали через кілька днів після того, як диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин у нещодавньому виступі на парламентському засіданні підтвердив зацікавленість режиму у відновленні переговорів із Вашингтоном за умови, що буде скасовано давній заклик до денуклеаризації. Однак Кім виключив переговори із Сеулом та відкинув можливість об'єднання двох Корей.

Північна Корея звинуватила Південну Корею в "лицемірстві" після заяви президента країни про денуклеаризацію Корейського півострова разом зі США.

КНДР вважає свій ядерний статус незворотним, а заяви США про денуклеаризацію становлять "серйозну загрозу".