КНДР может иметь до 2000 кг высокообогащенного урана – министр Южной Кореи по объединению

Северная Корея имеет такой запас обогащенного урана, которого хватит на сотни бомб

Ким Чен Ын (Фото: KCNA)

Северная Корея, вероятно, обладает до 2000 килограммов высокообогащенного урана, поскольку в последние годы страна стремилась значительно расширить свой ядерный потенциал. Об этом сообщил министр Южной Кореи по делам объединения Чон Дон Йон со ссылкой на оценки экспертов, передает агентство Yonhap.

"Срочно нужно это остановить. Даже в этот самый час урановые центрифуги в четырех местах (в Северной Корее) работают, вероятно, накапливая ядерные материалы", – сказал Чон.

Он заявил, что, по оценкам экспертов, КНДР имеет до 2000 кг высокообогащенного урана с 90% и выше. Чиновник отметил, что 10-12 кг урана достаточно для производства одной бомбы.

Министр считает, что международные санкции больше не могут заставить Северную Корею отказаться от ядерной программы. Зато возобновление диалога между Пхеньяном и Вашингтоном он назвал "прорывом", способным сдвинуть с места процесс денуклеаризации.

"Будет желательно, чтобы (переговоры между Северной Кореей и США) состоялись как можно скорее", – добавил он.

Возобновление переговоров также может помочь восстановить застопоренные межкорейские связи, и правительство сделает "все возможное", чтобы создать условия для переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, уточнил министр.

Его комментарии прозвучали через несколько дней после того, как диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын в недавнем выступлении на парламентском заседании подтвердил заинтересованность режима в возобновлении переговоров с Вашингтоном при условии, что будет отменен давний призыв к денуклеаризации. Однако Ким исключил переговоры с Сеулом и отверг возможность объединения двух Корей.

Северная Корея обвинила Южную Корею в "лицемерии" после заявления президента страны о денуклеаризации Корейского полуострова вместе с США.

КНДР считает свой ядерный статус необратимым, а заявления США о денуклеаризации представляют "серьезную угрозу".