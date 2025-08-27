В КНДР обвинили президента Южной Кореи в лицемерии после заявления о денуклеаризации

В Северной Корее подчеркнули, что ядерный статус – это выбор страны, от которого отказываться не намерены

Ли Чжэ Мен (Фото: x.com/Jaemyung_Lee)

В Северной Корее назвали лидера Южной Кореи Ли Чжэ Мена "лицемером" из-за его заявления о денуклеаризации Корейского полуострова во время визита в США. Об этом сообщает Центральное северокорейское телеграфное агентство KCNA.

"Альянс Южной Кореи и США выйдет на глобальный уровень, когда на Корейском полуострове появится путь к денуклеаризации, миру и сосуществованию", – сказал Ли 25 августа во время визита в Вашингтон.

В КНДР в ответ на это заявили, что президент Южной Кореи оскорбил страну, назвав ее "бедным, но жестоким соседом", а после заговорил о "неразумной денуклеаризации".

"Ли Чжэ Мен показал всему миру свое истинное лицо лицемера... Он не скрывал своих истинных намерений и проявил истинную сущность маньяка-конфронтатора всего через 80 с лишним дней пребывания у власти", – сказано в заявлении агентства.

Лидера Южной Кореи обвинили в том, что он якобы притворился, что хочет восстановить отношения с КНДР, заявив, что диалог между государствами был прерван предыдущим режимом. Но если этот "запутанный клубок" упорно распутывать и накапливать маленькие действия, то взаимное доверие будет восстановлено, а дорога к миру расширится.

"Наш статус ядерной державы – это неизбежный выбор, который точно отражает враждебные угрозы извне и изменения в структуре глобальных сил безопасности. Мы остаемся неизменными в своей позиции не отказываться от ядерного оружия, престижа и чести государства", – заявили в КНДР.