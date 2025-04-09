КНДР заявила, что ее ядерный статус нельзя упразднить "ни силой, ни хитростью"

Северная Корея ответила на призыв нескольких стран к ее денуклеаризации

Ким Йо Чен (Фото: VLADIMIR SMIRNOV/EPA)

Статус Северной Кореи как ядерного государства не может быть упразднен, независимо от того, насколько этого требуют Соединенные Штаты и их азиатские союзники, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чен. Об этом сообщает Reuters.

"Нам безразлично чье-то возражение или признание. Это наш непоколебимый выбор, который никогда не может быть отменен никакой физической силой или хитростью", – сказала она.

Заявление Ким Йо Чен, вероятно, являлось ответом на совместное заявление Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов о "приверженности" стран полной денуклеаризации Северной Кореи.

Заявление было принято во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3-4 апреля.

Как отмечает агентство, Вашингтон и его азиатские союзники проводят давнюю политику по полному демонтажу ядерной программы Северной Кореи, но аналитики считают, что Пхеньян вышел за пределы согласования любого соглашения для достижения этого.