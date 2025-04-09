КНДР заявила, что ее ядерный статус нельзя упразднить "ни силой, ни хитростью"
Статус Северной Кореи как ядерного государства не может быть упразднен, независимо от того, насколько этого требуют Соединенные Штаты и их азиатские союзники, заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чен. Об этом сообщает Reuters.
"Нам безразлично чье-то возражение или признание. Это наш непоколебимый выбор, который никогда не может быть отменен никакой физической силой или хитростью", – сказала она.
Заявление Ким Йо Чен, вероятно, являлось ответом на совместное заявление Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов о "приверженности" стран полной денуклеаризации Северной Кореи.
Заявление было принято во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 3-4 апреля.
Как отмечает агентство, Вашингтон и его азиатские союзники проводят давнюю политику по полному демонтажу ядерной программы Северной Кореи, но аналитики считают, что Пхеньян вышел за пределы согласования любого соглашения для достижения этого.
- В ноябре 2024 года Reuters писало, что окружение Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, что может помочь снизить риск конфликта.
- 24 января 2025 года Трамп заявлял о намерении связаться с диктатором Северной Кореи, однако временные рамки не уточнил.
- 1 апреля Трамп заявил, что планирует контакты с Северной Кореей "в какой-то момент" и сказал, что диктатор КНДР Ким Чен Ын "умный парень".