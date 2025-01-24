Трамп назвал Ким Чен Ына "умным парнем" и хочет связаться с ним
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен связаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. В интервью Fox News он назвал главу КНДР "умным парнем".
"Я так и сделаю. Я ему нравился, и мы с ним ладили", – сказал Трамп в ответ на вопрос об установке контактов с Ким Чен Ыном.
Американский лидер отметил, что на встрече с Бараком Обамой в 2015 году тот назвал КНДР "угрозой номер один" для США. Однако Трамп убежден, что во время прошлого президентского срока смог "решить эту проблему" и прийти к взаимопониманию с главой КНДР.
В контексте ядерной угрозы со стороны Ирана Трамп заявил, что Тегеран – другая категория угрозы по сравнению с Северной Корее.
"Он не религиозный фанатик. Он оказывается умным парнем. Ким Чен Ын — умный парень", – сказал Трамп.
- 20 января CNN заявляло, что Трамп поручил помощникам организовать созвон с Путиным уже на днях. На экономическом форуме в Давосе 23 января Трамп подтвердил, что хотел бы вскоре встретиться с Путиным и обсудить прекращение полномасштабной войны.
- 24 января Трамп возложил на Зеленского часть ответственности за полномасштабную войну.