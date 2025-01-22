Reuters: Трамп и Моди могут встретиться в феврале, США и Индия уже ведут подготовку

На повестке дня могут быть вопросы торговых отношений Индии и США и упрощение получения виз для рабочих

Нарендра Моди и Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже в феврале. Дипломаты с обеих сторон сейчас пытаются организовать встречу, сообщает Reuters со ссылкой на двух индийских собеседников, знакомых с ходом переговоров.

По их словам, Индия хочет укрепить торговые отношения с США и упростить для своих граждан получение виз для квалифицированных рабочих. Эти две темы будут на повестке дня на возможной встрече двух лидеров.

Сообщается, что возвращение Трампа в Белый дом вызвало обеспокоенность у чиновников Индии в вопросе пошлин. Новый президент США включил страну в список государств с высокими пошлинами на американскую продукцию.

Однако неназванные собеседники отметили, что Индия готова пойти на некоторые уступки США и предложить стимулы для привлечения дополнительных инвестиций США в Индию.

Анонимные чиновники надеются, что скорая встреча Моди и Трампа поможет позитивному началу отношений между странами.

Также сообщается, что подготовка почвы для новой встречи входит в повестку дня министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара. Он присутствовал на инаугурации американского президента.

16 января сообщалось, что Индия ищет альтернативу российской нефти из-за усиления санкций США.

20 января CNN сообщило, что Трамп поручил помощникам организовать созвон с Путиным уже на днях.