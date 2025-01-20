Трамп поручил помощникам организовать созвон с Путиным уже на днях – CNN
Новоизбранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшие дни после инаугурации. Об этом пишет CNN, ссылаясь на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Отмечается, что Трамп хочет обсудить с Путиным личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне РФ против Украины.
Трамп и его команда надеются быстро начать работу над планом урегулирования, который можно было бы реализовать в первые месяцы его президентства – в том числе, и путем непосредственного разговора с Путиным.
Представители команды национальной безопасности Трампа начали работать над телефонным разговором с Путиным несколько недель назад. Непонятно, была ли окончательно определена дата разговора.
- 7 января 2025 года избранный американский лидер допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором "значительно быстрее, чем через шесть месяцев". Однако отметил, что встреча до инаугурации была бы неуместной.
- 9 января Трамп заявил, что уже готовится его встреча с Путиным, но не назвал сроков.
- 12 января сообщалось, что будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц анонсировал телефонный разговор между Трампом и Путиным в ближайшие недели.
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