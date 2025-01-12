Готовится встреча Трампа с Путиным, в ближайшее время возможен телефонный разговор – Уолц
Подготовка к встрече Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина продолжается, в ближайшие недели возможен телефонный разговор между ними. Об этом в эфире ABC News заявил, что будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.
По его словам, Трамп считает, что без диалога с Россией соглашение по Украине невозможно, поэтому избранный президент будет работать над этим вопросом в ближайшие месяцы.
"Я ожидаю, что в ближайшие дни или недели состоится звонок между Трампом и Путиным. Идет подготовка к их встрече", – сказал Уолц.
Он подчеркнул, что российско-украинская война должна закончиться дипломатическим путем: "Я просто не думаю, что реально сказать, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли".
- 7 января 2025 года избранный американский лидер допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором "гораздо быстрее, чем через шесть месяцев". Однако подчеркнул, что встреча к инаугурации была бы неуместной.
- 9 января Трамп заявил, что готовится его встреча с российским диктатором Путиным, но не назвал конкретные сроки. В Кремле заявили, что конкретных планов встречи нет.