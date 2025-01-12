Готовится встреча Трампа с Путиным, в ближайшее время возможен телефонный разговор – Уолц

Будущий советник президента США заявил в эфире ABC News, что Трамп будет работать над вопросом российско-украинской войны в ближайшие месяцы

Майк Уолц (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Подготовка к встрече Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина продолжается, в ближайшие недели возможен телефонный разговор между ними. Об этом в эфире ABC News заявил, что будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

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По его словам, Трамп считает, что без диалога с Россией соглашение по Украине невозможно, поэтому избранный президент будет работать над этим вопросом в ближайшие месяцы.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни или недели состоится звонок между Трампом и Путиным. Идет подготовка к их встрече", – сказал Уолц.

Он подчеркнул, что российско-украинская война должна закончиться дипломатическим путем: "Я просто не думаю, что реально сказать, что мы собираемся выгнать каждого россиянина с каждого дюйма украинской земли".