У Трампа спросили, когда он встретится с Путиным. Сказал: Раньше чем через полгода

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "гораздо раньше чем через шесть месяцев". Об этом он сообщил на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, Флорида.

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У Трампа спросили, когда он готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить завершение российско-украинской войны.

"Я не могу сказать вам этого точно, но я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не считаю уместным встречаться до 20 числа [тогда состоится инаугурация Трампа]", – ответил он.

На уточняющий вопрос, собирается ли избранный президент США провести разговор с диктатором РФ в течение трех-шести месяцев, Трамп сказал: "Надеюсь сделать это гораздо раньше чем через шесть месяцев".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны и критиковал военную помощь Киеву.

7 декабря 2024 года Трамп подтвердил на встрече с Зеленским и Макроном, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.

27 декабря опрос показал, что половина украинцев верят, что Трамп приблизит конец войны. Но с уступками России.