У Трампа запитали, коли він планує зустрітися з Путіним. Сказав: Швидше ніж за пів року
Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "значно швидше ніж через шість місяців". Про це він повідомив на пресконференції у Мар-а-Лаго, Флорида.

У Трампа запитали, коли він готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення російсько-української війни.

"Я не можу сказати вам цього точно, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним зустрічатися до 20 числа [тоді відбудеться інавгурація Трампа]", – відповів він.

На уточнювальне запитання, чи збирається обраний президент США провести розмову з диктатором РФ упродовж трьох-шести місяців, Трамп сказав: "Сподіваюся зробити це значно швидше ніж за шість місяців".

  • Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву.
  • 7 грудня 2024 року Трамп підтвердив на зустрічі із Зеленським та Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.
  • 27 грудня опитування показало, що половина українців вірять, що Трамп наблизить кінець війни. Але з поступками Росії.
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