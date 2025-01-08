У Трампа запитали, коли він планує зустрітися з Путіним. Сказав: Швидше ніж за пів року
Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "значно швидше ніж через шість місяців". Про це він повідомив на пресконференції у Мар-а-Лаго, Флорида.
У Трампа запитали, коли він готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення російсько-української війни.
"Я не можу сказати вам цього точно, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним зустрічатися до 20 числа [тоді відбудеться інавгурація Трампа]", – відповів він.
На уточнювальне запитання, чи збирається обраний президент США провести розмову з диктатором РФ упродовж трьох-шести місяців, Трамп сказав: "Сподіваюся зробити це значно швидше ніж за шість місяців".
- Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву.
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