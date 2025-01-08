У Трампа запитали, коли він планує зустрітися з Путіним. Сказав: Швидше ніж за пів року

Обраний президент США заявив, що не вважає доречним проводити таку зустріч до інавгурації 20 січня

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Peter Foley)

Обраний президент США Дональд Трамп допустив, що міг би зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "значно швидше ніж через шість місяців". Про це він повідомив на пресконференції у Мар-а-Лаго, Флорида.

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У Трампа запитали, коли він готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення російсько-української війни.

"Я не можу сказати вам цього точно, але я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не вважаю доречним зустрічатися до 20 числа [тоді відбудеться інавгурація Трампа]", – відповів він.

На уточнювальне запитання, чи збирається обраний президент США провести розмову з диктатором РФ упродовж трьох-шести місяців, Трамп сказав: "Сподіваюся зробити це значно швидше ніж за шість місяців".

Трамп неодноразово заявляв про необхідність швидкого завершення російсько-української війни й критикував військову допомогу Києву.

7 грудня 2024 року Трамп підтвердив на зустрічі із Зеленським та Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.

27 грудня опитування показало, що половина українців вірять, що Трамп наблизить кінець війни. Але з поступками Росії.