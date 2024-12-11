Reuters: Трамп сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню

Неназвані співрозмовники стверджують, що Зеленський та Макрон пояснили Трампу, що Путін змінився з 2017 року

Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп (Фото: ОП)

Новообраний президент США Дональд Трамп підтвердив на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та головою Франції Емманюелем Макроном, що хоче негайного припинення вогню та переговорів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на п'ятьох поінформованих про зустріч людей.

За словами чотирьох неназваних співрозмовників, зустріч тривала 35 хвилин, але конкретних деталей бачення миру лідери трьох країн не обговорювали. Один зі співрозмовників зазначив, що Трамп поводився "приязно, шанобливо та відкрито" і перебував "в режимі слухання".

Як сказав співрозмовник з Офісу президента Зеленського, на зустрічі обговорили деякі ключові моменти. Зокрема, йшлося про гарантії, оскільки одного припинення вогню недостатньо, і російський диктатор Володимир Путін може його порушити. За словами співрозмовника, Трамп "думає про всі деталі".

Як зазначили кілька неназваних наближених до Трампа чиновників, він сконцентрувався під час зустрічей на налагодженні особистих стосунків. Макрон же, за словами двох співрозмовників, на зустрічі спробував довести, що Європа багато зробила для підтримки України та готова "рівномірніше" розподілити тягар безпеки зі США.

Як зазначив неназваний чиновник, Зеленський та Макрон були "на одній хвилі" під час обговорення, але намагалися не створити враження, ніби "заганяють Трампа в кут". Вони пояснили Трампу, що Путін у 2024 році не такий, як у 2017-му, коли республіканець був при владі у США, сказав ще один співрозмовник.

Як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Росії також використовувалося падіння режиму Башара Асада в Сирії та втеча звідти російських військ.