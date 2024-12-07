"Трамп, як завжди, налаштований рішучо". Зеленський розкрив деталі зустрічі у Парижі

Сторони домовилися працювати далі, але президент України зазначив, що наразі "зарано про щось говорити" стосовно позиції американського лідера щодо миру

Фото: Mohammed Badra / EPA

Український лідер Володимир Зеленський зробив заяву після зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі.

Зеленський назвав зустріч "хорошою, продуктивною".

"Президент Трамп, як завжди, налаштований рішучо. Дякую за це", – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, на зустрічі говорили про "наших людей", ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.

Зеленський зауважив, що всі учасники зустрічі хочуть завершити російсько-українську війну "якнайшвидше та справедливо".

"Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!" – наголосив президент.

Також він подякував Макрону за організацію цієї зустрічі.

У коментарі телепрограмі ТСН Зеленський зазначив, що для України дуже важливо, щоб мир був справедливим, а також їй необхідні "сильні гарантії безпеки", щоб у Росії, диктатора Володимира Путіна або "ще якихось агресорів" не було можливості повернутися.

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У Зеленського уточнили, чи побачив він якісь сигнали того, що Трамп "може змінити свою позицію стосовно того, що замирятися нам [Україні] треба на лінії вогню". Слід зауважити, що офіційного та остаточного плану республіканця щодо війни зараз немає.

"Ми сьогодні в процесі обговорення різних питань. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатися. Наші команди також працюватимуть. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України зрозумілі", – відповів він.

Зеленський зазначив, що дуже важливим є те, щоб партнери знали позиції України від самої держави, а "не від когось третього".

Президент наголосив, що без України неможливий справедливий мир та будь-які домовленості.

"Це партнери чують, я дуже радий, що вони все це сприймають", – повідомив голова держави.