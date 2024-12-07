"Трамп, як завжди, налаштований рішучо". Зеленський розкрив деталі зустрічі у Парижі
Український лідер Володимир Зеленський зробив заяву після зустрічі з французьким колегою Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі.
Зеленський назвав зустріч "хорошою, продуктивною".
"Президент Трамп, як завжди, налаштований рішучо. Дякую за це", – зазначив Володимир Зеленський.
За його словами, на зустрічі говорили про "наших людей", ситуацію на полі бою та справедливий мир для України.
Зеленський зауважив, що всі учасники зустрічі хочуть завершити російсько-українську війну "якнайшвидше та справедливо".
"Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий!" – наголосив президент.
Також він подякував Макрону за організацію цієї зустрічі.
У коментарі телепрограмі ТСН Зеленський зазначив, що для України дуже важливо, щоб мир був справедливим, а також їй необхідні "сильні гарантії безпеки", щоб у Росії, диктатора Володимира Путіна або "ще якихось агресорів" не було можливості повернутися.
У Зеленського уточнили, чи побачив він якісь сигнали того, що Трамп "може змінити свою позицію стосовно того, що замирятися нам [Україні] треба на лінії вогню". Слід зауважити, що офіційного та остаточного плану республіканця щодо війни зараз немає.
"Ми сьогодні в процесі обговорення різних питань. Ми повинні працювати більше, більше зустрічатися. Наші команди також працюватимуть. Це важливо. Поки що зарано про щось говорити. Позиції України зрозумілі", – відповів він.
Зеленський зазначив, що дуже важливим є те, щоб партнери знали позиції України від самої держави, а "не від когось третього".
Президент наголосив, що без України неможливий справедливий мир та будь-які домовленості.
"Це партнери чують, я дуже радий, що вони все це сприймають", – повідомив голова держави.
- Раніше стало відомо, що зустріч у Єлисейському палаці тривала близько 35 хвилин. Світові лідери прибули до Парижа, щоб взяти участь у церемонії відкриття собору Нотр-Дам-де-Парі після п'ятирічної реставрації.
- Також Зеленський зустрівся з австрійським канцлером Карлом Негаммером: останній заявив, що Відень готовий прийняти майбутні переговори щодо російсько-української війни.
- Окрім цього президент зустрівся з грузинською колегою Зурабішвілі.