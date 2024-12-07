Президенти України та Грузії зустрілися у Парижі: Зеленський висловив підтримку та солідарність

"Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо", – заявив український лідер

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі у Парижі, повідомив Офіс українського лідера.

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Зеленський висловив підтримку та солідарність із народом Грузії, який зараз відстоює своє майбутнє у Євросоюзі та виступає проти рішення уряду щодо призупинення переговорів про вступ до ЄС до 2028-го.

"Ми з вашим народом, звісно, і на боці вашої країни завжди – вашого способу життя та вашого вибору майбутнього членства в ЄС і НАТО. Завжди з вашими людьми. Ми бачимо все, ми підтримуємо", – заявив президент України.

Ключовою темою зустрічі була ситуація в Грузії. Зурабішвілі розповіла про масові порушення під час нещодавніх парламентських виборів, зокрема про обмеження виборчих прав громадян, які мешкають за межами країни.

Президентка зазначила, що у Грузії тривають масштабні мітинги проти фальсифікації виборів, продовжується силове придушення й залякування протестувальників.

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Зурабішвілі подякувала за всю проявлену підтримку та привітала українське рішення про введення санкцій проти проросійського олігарха, засновника керівної "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі та 18 його спільників (посадовців Грузії, серед яких є і прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе).

Зеленський зауважив, що це санкції проти тих людей, які штовхають незалежний народ Грузії у бік Росії.

"Ми дуже хотіли показати партнерам, які є дуже сильними у світі, – ЄС, Сполученим Штатам, – що треба бути разом із вами, разом із Грузією, з вашим народом", – підсумував голова держави.