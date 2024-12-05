Грузинська опозиція висунула вимоги проросійському олігарху Іванішвілі

Протести в Грузії (Фото: DAVID MDZINARISHVILI / EPA)

Грузинські опозиційні політичні сили опублікували свої вимоги до Бідзіни Іванішвілі, проросійського олігарха та засновника керівної партії країни "Грузинська мрія". Про це повідомив проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

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Йдеться про чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які подолали прохідний бар'єр на виборах, проте не визнають легітимність парламенту ("Коаліція за зміни", "Єдиний національний рух", "Сильна Грузія", "За Грузію").

Опозиція вважає, що виконання її вимог необхідне для виходу з кризи в країні.

До Іванішвілі висунули такі вимоги:

→ негайно звільнити всіх політичних в'язнів, затриманих під час акцій, та припинити всі справи проти них;

→ призначити нові парламентські вибори, які будуть проведені новим, незалежним виборним органом, та забезпечити політичну нейтральність правоохоронних органів.

"Перемога Грузії, нашої свободи, неминуча!" – йдеться у спільній заяві опозиції.

28 листопада 2024 року Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори. Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви в Тбілісі почалися мітинги, які тривають досі.

30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.

2 грудня МВС країни повідомило, що за чотири дні протестів у Тбілісі затримали 224 особи. 5 грудня пройшла перша мирна ніч протестів: без зіткнень, але із затриманнями.