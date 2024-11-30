Президентка Грузії: Залишуся на посаді, доки не з'явиться законний парламент
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом. Слова політикині передає проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".
"Я хочу сказати громадськості, що і тут, із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства", – заявила вона.
Зурабішвілі зазначила, що буде на чолі політичного процесу, залишаючися президенткою.
Вона наголосила, що легітимного парламенту у Грузії немає, а нелегітимна інституція не може обрати нового президента.
Президентка зазначила, що її мандат діятиме, доки не з'явиться законно обраний парламент, який обере когось їй на заміну.
Тим часом у всій Грузії проходять акції протесту: спочатку люди виходили проти результатів виборів, а потім проти рішення проросійської партії влади "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Відбуваються сутички, є постраждалі.
Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що під час акції 30 листопада у столиці країни, Тбілісі, затримано 107 осіб, яким інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство.
Раніше "Грузинська мрія" оголосила, що вибори президента відбудуться 14 грудня, а інавгурація – 29-го числа. Речник парламенту Шалва Папуашвілі стверджував, що шестирічний термін чинної президентки закінчується 16 грудня.
- 28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.
- Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися стихійні мітинги. У ніч проти 29 листопада поліція розігнала мітингувальників, застосовуючи водомети.
- У Тбілісі ввечері 29 листопада відбувся багатотисячний протест, силовики розганяли людей водометами, відбувалися сутички, журналісти заявили про побиття.