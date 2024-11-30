Президентка Грузії: Залишуся на посаді, доки не з'явиться законний парламент

Вона наголосила, що легітимного парламенту у країні немає, а нелегітимна інституція не може обрати нового президента

Саломе Зурабішвілі (Фото: President.ge)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом. Слова політикині передає проєкт Радіо Свобода "Ехо Кавказу".

"Я хочу сказати громадськості, що і тут, із президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом, існує національний консенсус. Завтра суспільство та політичні партії зустрінуться зі мною. Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства", – заявила вона.

Зурабішвілі зазначила, що буде на чолі політичного процесу, залишаючися президенткою.

Вона наголосила, що легітимного парламенту у Грузії немає, а нелегітимна інституція не може обрати нового президента.

Президентка зазначила, що її мандат діятиме, доки не з'явиться законно обраний парламент, який обере когось їй на заміну.

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Тим часом у всій Грузії проходять акції протесту: спочатку люди виходили проти результатів виборів, а потім проти рішення проросійської партії влади "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Відбуваються сутички, є постраждалі.

Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що під час акції 30 листопада у столиці країни, Тбілісі, затримано 107 осіб, яким інкримінують непокору вимогам поліції та дрібне хуліганство.

Раніше "Грузинська мрія" оголосила, що вибори президента відбудуться 14 грудня, а інавгурація – 29-го числа. Речник парламенту Шалва Папуашвілі стверджував, що шестирічний термін чинної президентки закінчується 16 грудня.