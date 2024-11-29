У Грузії поліція розганяла протести біля парламенту, застосовували водомети – фото
У столиці Грузії Тбілісі Міністерство внутрішніх справ розганяло мітинг протестувальників біля парламенту. Були арешти, повідомляє грузинська редакція Радіо Свобода.
Правоохоронці застосували проти протестувальників водомети, враховуючи що температура повітря на вулиці від +5 до -1 градуса. Хтось із правоохоронців застосував перцевий балончик проти демонстрантів.
За інформацією Newsgeorgia, у натовп також кидали димові шашки. До входу у парламент стягнули сотні поліцейських, зокрема спецпризначенців.
Протестувальники кидали в поліцію яйця та інші предмети, ображали їх. Як заявили в МВС, внаслідок зіткнення було нібито поранено трьох поліцейських.
Поліція провела затримання демонстрантів. Вранці 29 листопада правозахисники повідомили про 16 затриманих.
"На цьому етапі на гарячу лінію юридичної допомоги грузинських неурядових організацій надійшла інформація про 16 осіб, з яких 4 перебувають у лікарні, а 12 ще не поміщені в ізолятори", – передає Трансперенсі Інтернешнл-Грузія.
- 18 жовтня Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.
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- Увечері того самого дня у Тбілісі розпочалися протести після слів Кобахідзе про відмову від переговорів щодо ЄС.