В Грузии полиция разгоняла протесты у парламента, применяли водометы – фото

Протесты в Грузии (Фото: t.me/ekho_kavkaza)

В столице Грузии Тбилиси Министерство внутренних дел разгоняло митинг протестующих у здания парламента. Были аресты, сообщает грузинская редакция Радио Свобода.

Правоохранители применили против митингующих водомет, учитывая что температура воздуха на улице от +5 до -1 градуса. Кто-то из правоохранителей применил перцовый баллончик против демонстрантов.

По информации Newsgeorgia, в толпу также бросали дымовые шашки. К входу в парламент стянули сотни полицейских, в том числе спецназ.

Протесты в Грузии, фото: Эхо Кавказа

Протесты в Грузии, фото: Эхо Кавказа

Протестующие, в свою очередь, бросали в полицию яйца и другие предметы, оскорбляли их. Как заявили в МВД, в результате столкновения были якобы ранены три полицейских.

Полиция провела задержания демонстрантов. Утром 29 ноября правозащитники сообщили о 16 задержанных.

"На данном этапе на горячую линию юридической помощи грузинских неправительственных организаций поступила информация о 16 лицах, из которых 4 находятся в больнице, а 12 еще не помещены в изоляторы", – передает Трансперенси Интернэшнл-Грузия.