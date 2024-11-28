Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы

Европарламент требует, чтобы страны ЕС наложили персональные санкции на грузинских чиновников и политиков

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

В четверг, 28 ноября, Европейский парламент принял резолюцию по парламентским выборам в Грузии, которые состоялись 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЕП.

Резолюцию поддержали 444 парламентария. Еще 72 – высказались "против", а 82 – "воздержались".

В документе говорится, что выборы в Грузии, являющейся кандидатом на вступление в Европейский Союз, "не были ни свободными, ни справедливыми" и стали "еще одним проявлением длительного подавления демократии в стране, за которое правящая партия Грузинская мечта несет полную ответственность".

Евродепутаты осудили многочисленные и серьезные нарушения на выборах, включая задокументированные случаи запугивания избирателей, манипулирование, вмешательство в работу наблюдателей и медиа, а также сообщения о манипуляциях с использованием электронных машин для голосования.

Результаты голосования, объявленные Центральной избирательной комиссией страны, "не являются надежным показателем воли грузинского народа", добавили они.

ЕП исключает любое признание результатов парламентских выборов, как это должно быть признано международным сообществом, а депутаты хотят, чтобы выборы прошли повторно в течение года под тщательным международным надзором и с независимой избирательной администрацией.

Европарламент также требует, чтобы страны ЕС наложили персональные санкции на грузинских чиновников и политиков, ответственных за "подавление демократии, нарушение избирательного законодательства и стандартов, а также злоупотребление властью".

В частности речь идет о премьер-министре страны Ираклии Кобахидзе, мэре Тбилиси и генеральном секретаре Грузинской мечты Кахе Каладзе, спикере грузинского парламента Шалве Папуашвили и олигархе Бидзине Иванишвили.

Евродепутаты также призвали ЕС строго ограничить официальные контакты с грузинским правительством и парламентом.

Европарламент решительно осудил систематическое вмешательство России в демократические процессы в Грузии через дезинформацию. Речь идет о распространении теории заговора о так называемой "глобальной партии войны", которая утверждает, что оппозиция намерена вовлечь Грузию в войну с Россией по приказу Запада.

В резолюции депутаты предупредили грузинские власти о том, что любые попытки запретить законно созданные политические партии еще больше оттолкнут страну от ЕС и сделают невозможными любые шаги к вступлению. В документе также отмечается, что политика Грузинской мечты несовместима с евроатлантической интеграцией.