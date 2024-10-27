Оппозиционные партии Грузии объявили, что не признают результаты выборов

Выборы в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

В Грузии оппозиционные партии объявили о непризнании результатов выборов в парламент страны, состоявшихся 26 октября. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Результаты парламентских выборов не признает партия экс-президента Михеила Саакашвили Единство – Национальное движение, заявила лидер партии Тина Бокучава.

Коалиция за перемены также не признает результаты выборов, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он утверждает, что Грузинская мечта совершает конституционный переворот.

"Схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, Грузинская мечта является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы", – подчеркнул Гварамия.

Две политические силы, занявшие, по информации Центральной избирательной комиссии, второе и третье места на выборах анонсировали акции протеста.

К партиям, не признавшим выборы, присоединилась и Сильная Грузия. Одна из лидеров коалиции Анна Долидзе заявила, что результаты не отражают волю грузинского народа.

Заявление партии Гахария – За Грузию из четверки оппозиционных пока самое сдержанное. В партии заявили, что нарушения в день выборов повлияли на официальные результаты, но не объявляли о непризнании их.

Как сообщила ЦИК, по результатам подсчета 97% голосов Грузинская мечта набрала 54,24%. Коалиция за изменения – 10,8%, Единство – Национальное движение – 10,07%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,72%) и Гахария – За Грузию (7,72%).