В Грузии экзитполы дают противоречивые данные, на офис оппозиционной партии было нападение
На парламентских выборах в Грузии оппозиционные экзитполы показывают победу оппозиционных политсил, провластная телекомпания – победу пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Также произошло нападение на центральный офис оппозиционного "Национального движения", передало местное Радио Свобода.
По данным СМИ, несколько человек ворвались во двор здания и вступили в словесное и физическое противостояние с членами оппозиционной партии.
Глава "Нацдвижения" Тенка Бокучава заявила, что нападение совершили члены насильственной группировки руководящей партии "Грузинская мечта".
"Это творит правительство, которое проигрывает выборы и крайне испугано. Правительство понимает, что очень скоро их не будет. На этих выборах оппозиция побеждает убедительно и очень важно не потерять ни одного голоса", – отметила политика.
Хотя на место прибыла полиция, но нападавшие к тому моменту уже скрылись, отметило Радио Свобода.
Между тем, экзитполы показывают противоречивые данные: проправительственный канал Imedi заявляет о победе "Грузинской мечты" с 56,1%. Заявленная погрешность – +-2,5%.
Оппозиционный канал "Формула" тоже ставит властную партию на первое место с 40,9%, но согласно им оппозиция получает большинство мест в парламенте с 51.9% (среди проходящих в парламент). Ошибка также около 2,5%.
Еще один оппозиционный канал "Мтавари" показывает 42% у "Грузинской мечты" и 48% у оппозиционных сил.
Центральная избирательная комиссия должна сообщить о предварительных результатах до 22:00 (21:00 по местному времени).
Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала: "Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры".
Венгерский премьер Виктор Орбан уже успел поздравить пророссийскую "Грузинскую мечту" с победой на выборах.
Накануне на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки.
- Также глава Центризбиркома страны призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- Еще днем генсек "Грузинской мечты" заявил, что по предварительным данным политсила уже имеет гарантированное большинство в парламенте.