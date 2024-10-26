На парламентских выборах в Грузии оппозиционные экзитполы показывают победу оппозиционных политсил, провластная телекомпания – победу пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Также произошло нападение на центральный офис оппозиционного "Национального движения", передало местное Радио Свобода.

По данным СМИ, несколько человек ворвались во двор здания и вступили в словесное и физическое противостояние с членами оппозиционной партии.

Глава "Нацдвижения" Тенка Бокучава заявила, что нападение совершили члены насильственной группировки руководящей партии "Грузинская мечта".

"Это творит правительство, которое проигрывает выборы и крайне испугано. Правительство понимает, что очень скоро их не будет. На этих выборах оппозиция побеждает убедительно и очень важно не потерять ни одного голоса", – отметила политика.

Хотя на место прибыла полиция, но нападавшие к тому моменту уже скрылись, отметило Радио Свобода.

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Между тем, экзитполы показывают противоречивые данные: проправительственный канал Imedi заявляет о победе "Грузинской мечты" с 56,1%. Заявленная погрешность – +-2,5%.

Оппозиционный канал "Формула" тоже ставит властную партию на первое место с 40,9%, но согласно им оппозиция получает большинство мест в парламенте с 51.9% (среди проходящих в парламент). Ошибка также около 2,5%.

Еще один оппозиционный канал "Мтавари" показывает 42% у "Грузинской мечты" и 48% у оппозиционных сил.

Центральная избирательная комиссия должна сообщить о предварительных результатах до 22:00 (21:00 по местному времени).

Президент Грузии Саломе Зурабишвили написала: "Европейская Грузия побеждает с 52% несмотря на попытки фальсификации выборов и без голосов диаспоры".

Венгерский премьер Виктор Орбан уже успел поздравить пророссийскую "Грузинскую мечту" с победой на выборах.