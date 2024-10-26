Глава Центральной избирательной комиссии Грузии отреагировал на вбрасывание бюллетеней
Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили призвал министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле. Об этом он сообщил на брифинге, на котором его слова цитировал грузинский Первый канал.
Каландаришвили также обратился в Марнеульскую районную избирательную комиссию с просьбой немедленно разобраться в ситуации, созвать заседание и принять необходимые решения.
"В интернете и СМИ распространяется информация о возможном вбросе бюллетеней на 69-м участке в Марнеуле. Это вызывает беспокойство", – отметил он, подчеркнув, что ЦИК не позволит подобным инцидентам взорвать усилия, вложенные в организацию выборов.
Каландаришвили добавил, что по факту вброса бюллетеней МВД уже открыло уголовное производство и призвал к быстрому расследованию, чтобы общественность получила точную и объективную информацию. Он также подчеркнул, что подобные случаи подрывают доверие к избирательному процессу и институтам.
- В Грузии утром 26 октября открылись избирательные участки, стартовало голосование на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили уже проголосовала "за Грузию".
- Основатель и почетный глава пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране.