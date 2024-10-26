Глава Центральной избирательной комиссии Грузии отреагировал на вбрасывание бюллетеней
Георгий Каландаришвили (Фото: Первый канал Грузия)

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили призвал министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле. Об этом он сообщил на брифинге, на котором его слова цитировал грузинский Первый канал.

Каландаришвили также обратился в Марнеульскую районную избирательную комиссию с просьбой немедленно разобраться в ситуации, созвать заседание и принять необходимые решения.

"В интернете и СМИ распространяется информация о возможном вбросе бюллетеней на 69-м участке в Марнеуле. Это вызывает беспокойство", – отметил он, подчеркнув, что ЦИК не позволит подобным инцидентам взорвать усилия, вложенные в организацию выборов.

Каландаришвили добавил, что по факту вброса бюллетеней МВД уже открыло уголовное производство и призвал к быстрому расследованию, чтобы общественность получила точную и объективную информацию. Он также подчеркнул, что подобные случаи подрывают доверие к избирательному процессу и институтам.

  • В Грузии утром 26 октября открылись избирательные участки, стартовало голосование на парламентских выборах. Президент страны Саломе Зурабишвили уже проголосовала "за Грузию".
  • Основатель и почетный глава пророссийской партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили в день парламентских выборов в Грузии 26 октября заявил, что победа проевропейских оппозиционных сил приведет к "катастрофе и разрушению" в стране.
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