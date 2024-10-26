Глава Центральной избирательной комиссии Грузии отреагировал на вбрасывание бюллетеней

Георгий Каландаришвили (Фото: Первый канал Грузия)

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили призвал министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле. Об этом он сообщил на брифинге, на котором его слова цитировал грузинский Первый канал.

Каландаришвили также обратился в Марнеульскую районную избирательную комиссию с просьбой немедленно разобраться в ситуации, созвать заседание и принять необходимые решения.

"В интернете и СМИ распространяется информация о возможном вбросе бюллетеней на 69-м участке в Марнеуле. Это вызывает беспокойство", – отметил он, подчеркнув, что ЦИК не позволит подобным инцидентам взорвать усилия, вложенные в организацию выборов.

Каландаришвили добавил, что по факту вброса бюллетеней МВД уже открыло уголовное производство и призвал к быстрому расследованию, чтобы общественность получила точную и объективную информацию. Он также подчеркнул, что подобные случаи подрывают доверие к избирательному процессу и институтам.