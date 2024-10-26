Глава Центральної виборчої комісії Грузії відреагував на вкидання бюлетенів

Георгій Каландарішвілі (Фото: Перший канал Грузія)

Очільник Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі закликав міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі. Про це він повідомив під час брифінгу, на якому його слова цитував грузинський Перший канал.

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Каландарішвілі також звернувся до Марнеульської районної виборчої комісії із проханням негайно розібратися в ситуації, скликати засідання та прийняти необхідні рішення.

"В інтернеті та ЗМІ поширюється інформація про можливе вкидання бюлетенів на 69-й дільниці в Марнеулі. Це викликає занепокоєння," — зазначив він, підкресливши, що ЦВК не дозволить подібним інцидентам підірвати зусилля, вкладені в організацію виборів.

Каландарішвілі додав, що за фактом вкидання бюлетенів МВС уже відкрило кримінальне провадження і закликав до швидкого розслідування, щоб громадськість отримала точну і об’єктивну інформацію. Він також наголосив, що подібні випадки підривають довіру до виборчого процесу та інституцій.