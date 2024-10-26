Глава Центральної виборчої комісії Грузії відреагував на вкидання бюлетенів
Очільник Центральної виборчої комісії Грузії Георгій Каландарішвілі закликав міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі. Про це він повідомив під час брифінгу, на якому його слова цитував грузинський Перший канал.
Каландарішвілі також звернувся до Марнеульської районної виборчої комісії із проханням негайно розібратися в ситуації, скликати засідання та прийняти необхідні рішення.
"В інтернеті та ЗМІ поширюється інформація про можливе вкидання бюлетенів на 69-й дільниці в Марнеулі. Це викликає занепокоєння," — зазначив він, підкресливши, що ЦВК не дозволить подібним інцидентам підірвати зусилля, вкладені в організацію виборів.
Каландарішвілі додав, що за фактом вкидання бюлетенів МВС уже відкрило кримінальне провадження і закликав до швидкого розслідування, щоб громадськість отримала точну і об’єктивну інформацію. Він також наголосив, що подібні випадки підривають довіру до виборчого процесу та інституцій.
- У Грузії вранці 26 жовтня відкрилися виборчі дільниці, стартувало голосування на парламентських виборах. Президентка країни Саломе Зурабішвілі вже проголосувала "за Грузію".
- Засновник та почесний голова проросійської партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі у день парламентських виборів у Грузії 26 жовтня заявив, що перемога проєвропейських опозиційних сил призведе до "катастрофи та руйнування" в країні.